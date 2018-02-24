Meyve çaylarını yudumlamak dişlerinizi aşındırabilir

Meyveli çay ya da tatlandırılmış su gibi asitli içecekleri yudum uyum içmenin diş minesini aşındırdığı ortaya çıktı.
King's College London Üniversitesi'nde bir grup araştırmacı, asitli içecekleri öğünlerin arasında tüketmenin ve onları fazla tatlandırmanın dişlerin asit yüzünden aşınmasını hızlandırdığını buldu.
İngiliz Diş Dergisi'nde (British Dental Journal) yayımlanan araştırma, dişleri aşırı derecede aşınmış 300 kişinin beslenme alışkanlıklarını inceledi.
Araştırma sorunun, daha çok atıştırma alışkanlığı olan insanlarda yükseldiğini gösterdi.
Meyve şurupları, tatlı içecekler, meyve çayları, diyet içecekler, tatlandırılmış içecekler ve lezzetlendirilmiş su gibi içeceklerin asidik olduğu için dişleri ayırabildiği ortaya çıktı.
Ayrıca sürekli olarak bu içecekleri yudumlamanın ve yutmadan ağızda tutmanın aşındırma risklerini artırdığı aktarıldı.
Araştırmanın başında bulunan Dr. Saoirse O'Toole, bulgularını şöyle açıklıyor:
"Eğer bu içecekleri uzun bir süre boyunca içerseniz, beş dakikadan fazla gibi, ya da onlarla ağzınızda oynarsanız, bütün bir meyveyi yemek yerine kemirirseniz, bunlar gerçekten de dişlerinize zarar verebilir.
"Eğer öğle yemeğinde atıştırmalık olarak elma yiyecekseniz, akşamüstü asidik başka hiçbir şey tüketmeyin.
"Eğer akşam şarap içecekseniz, sabah meyve yemeyin.
"Diyetinizi dengeleyin."
Araştırmacılar bir dilim limon içeren su tüketen ya da sıcak meyve çaylarını yemekler arasında en az iki defa tüketen kişilerin ortalama ya da ciddi diş minesi aşınmasına uğraması riskinin 11 kat daha fazla olduğunu belirtiyor.
Ancak bu rakam, bu içecekler yemeklerle beraber alındığında yarıya iniyor.
Araştırmacılar bunun sebebini yemek yerken tükürüğün üretiminin artmasına ve tükürüğün de alkalik yapısı sayesinde asidin etkisini azatmasına bağlıyor.
Şeker içermeyen içeceklerin de tatlandırılmış içecekler kadar zararlı olduğu belirtiliyor.
Sirke ile turşu ürünlerinin de diş aşınmasına yol açabileceği ifade ediliyor.
Bu tarz içecekler tüketildikten sonra su ve süt gibi besleyici içeceklerin ve bu içeceklerin etkisini nötrleyecek peynir gibi yiyecekleri almanın faydalı olacağı aktarılıyor.
Kaynak: İngiliz Diş Birliği
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