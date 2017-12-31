Eskiden oto elektrikçiydi, şimdi 70 ülkeye ihracat yapıyor
31.12.2017 - 15:22 | Güncelleme:
Hepsi küçük girişimcilerken, kimsenin aklına gelmeyen şeyleri yapıp ihracat gerçekleştirmeye başladılar. Ya devlet desteği ile ya da kendi sermayeleri ile işlerine kuran ihracatçılar, taleplere yetişmeye de zorlanıyor. İşte karşınızda ihracatın yıldızlarından 10 farklı örnek...
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1- MEYVE - SEBZE TOZUYLA DÜNYAYA AÇILDILAR
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Isparta'da bir firma, üç yıl önce toz haline getirmeye başladığı 30'a yakın sebze ve meyveyi birçok ülkeye ihraç ediyor. Sebze ve meyvelerin alıp seçme, doğrama ve yıkama işlemlerinden geçtikten sonra fırınlarda kurutup öğütme sistemiyle toz haline getiren firma, üreticiye kolaylığın yanı sıra ekonomik anlamda da katkı sağlıyor.
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Isparta ve çevre illerden alınan sebze ve meyveler doğal ve katkısız şekilde toz haline getirilerek, 10'a yakın ülkeye ihracat ediliyor. Pırasa, brokoli, sarımsak, soğan, havuç, domates, ıspanak, gül, portakal, limon, mandalina, çilek, elma gibi aralarında bulunduğu 30'a yakın sebze ve meyveyi toz haline getiren firma, ürün yelpazesini geliştirebilmek için çalışmalarına devam ediyor.
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Firma sahibi Mehmet Volkan Poyraz, Ürünlerin tüketiciye birçok faydasının olduğuna dikkati çekerek şu açıklamalarda bulundu:
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Ürünlerin nakliyesi ve saklaması çok kolay. Bir kasa domates bir kilograma düştüğünde çok küçük bir alanda saklanabiliyor. Bu ürünlerin besin ögeleri yüzde 90-95 civarında. İçerisindeki protein, lif ve minarelerle vitaminler çok daha yüksek miktarlara çıkıyor. Biz başlangıçta bu ürünleri 20-25 kilogramlık paketler halinde üretiyorduk.
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Ev kullanıcısı için küçük tek kullanımlık paketler, ağzı kitlenebilir ve sonrasında yeniden kullanılabilir paketleri de geliştirdik. Bunun için akıllı stant yaptık. Kullanıcı burada ürününü alsın, okutsun, nerede kullanabilir, nasıl kullanabilir, kendi telefonundan hazırladığımız tariflere girsin. Buna göre çalışmalarımız da devam ediyor. Yatırımlarımızı bu iş için ayırdık.
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Ürünlerimizin Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine ihracatını gerçekleştiriyoruz. Amerika, Almanya ve İngiltere'de raflarda ürünlerimiz satılıyor. Şu an 10'a yakın ülkeye ihracatımız devam ediyor.
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2- OTO ELEKTRİKÇİ DÜKKANINDAN, 5 KITAYA UZANAN BAŞARI HİKAYESİ
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Karaman'da 1950'li yıllarda kendini yetiştiren bir usta olmadığı halde yüzlerce usta yetiştiren merhum Sezai Göçmen'in küçük bir mekanda açtığı "oto elektrik" dükkanı, bugün "Göçmen Makine" markasıyla 5 kıtada 70 ülkeye gofret ve çikolata kaplama makineleri ihraç ediyor.
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Balkanlar'dan ata yurtları Karaman'a 130 yıl önce gelen Göçmen ailesinin çocuklarından 1928 doğumlu Sezai Göçmen, askerliğini topçu olarak yaptı. Göçmen, topların dizel motorlarla çekilmeye başlandığı yıllarda, askerde kendini elektrik ve mekanik konularda geliştirdi. Babasının mesleğini sürdüren Mustafa Göçmen, şu açıklamalarda bulundu.
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Karaman'da ilk elektrikli motor sarımını babam yapmış. O dönemde torna makinesi ihtiyacı fazladır. Torna makinesi alır. Kaynak makinesi alınca tarım aletlerini tamir etmeye başlar. Ardından tarım aletleri üretmeye başlar. Firmamız o yıllarda irili ufaklı 54 tuz fabrikası kurar. Ayrıca Suriye'de iki tuz fabrikasının makineleri üretilir. Babam, tuz makinesi talebi azalınca bulgur fabrikası makineleri üretmeye başlar.
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Ben de o yıllarda babamın yanında çalışmaya başladım. 1980'lerin sonunda Karaman'da bisküvi fabrikaları çoğalınca bu alana girdik. Birçok fabrikanın makinelerini ürettik. Yurt içinde ve dışında fuarlara katılmaya başladık. İlk ihracatı Romanya'ya yaptık. 1997'de Karaman OSB'de 10 bin metrekarelik yerimize taşındık. Tek alanda uzmanlaşma kararı aldık. Bisküvi makineleri işinden çıkarak gofret ve çikolata kaplama makineleri üretmeye başladık.
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5 kıtada 70 ülkeye ihracat yapıyoruz. Amerika, Hindistan, Rusya, Almanya, Vietnam, Filipinler, Hollanda, Güney Kore bu ülkelerin başlıcaları. Üretimimizin yüzde 90'ını ihraç ediyoruz. Üretmeye ve büyümeye devam ediyoruz. İnşallah babamızdan aldığımız bayrağı daha iyi yerlere taşıyacağız.
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3- ÇEYREK ASIRDA 60 ÜLKEYE TESİS KURDU
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Kendi geliştirdiği teknolojiler ile 1991'den itibaren soğutma ve et işleme makineleri üreten CANTEK, Çad'dan Moğolistan'a, Suudi Arabistan'dan Özbekistan'a 60 ülkede anahtar teslim tesis inşa ediyor.
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CANTEK kurucusu, sahibi ve aynı zamanda DEİK Türkiye-Çad İş Konseyi Başkanı Hakan Karaca, firmasının başarı öyküsünü şöyle anlattı:
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Yaklaşık 25 sene sonra, kendi geliştirdiğimiz teknolojiler ile dünyanın 60 ülkesine tesis kurmuş, Amerika'ya bile mal satmış, dünya piyasasında yer edinmiş bir firma olduk. Tesisleri yaparken projelendirmesinden tesisatına, çeliğinden soğutmasına, kesim ve paketlemesine kadar hepsini bitiriyor, anahtar teslim iş yapıyoruz, böyle bir hizmeti kimse veremez.
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Suudi Arabistan, Moğolistan, Özbekistan, Orta ve Güney Afrika gibi yerlerde çalışıyoruz. Dünya standardında ürün ortaya koymak helal coğrafyasının tamamının ihtiyacı. Tam olarak o hassasiyetlere göre iş yapmanın ötesinde dünyanın geldiği son noktayı da üreten bir firmayız.
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Devlet destek veriyor yeter ki Ar-Ge ve inovasyon yap. Hiçbir ülkede böyle bir şey yok. Uçak ve ofis masraflarının bir kısmını, inovatif ürünlerde prototip ürünün ve personelin parasını devlet ödüyor. Ben ülkemle gurur duyuyorum.
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4- 70 ÜLKENİN SERAMİĞİNİ DÖŞÜYORLAR
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Bilecik'te ve Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren Bien Seramik, 1997 yılında özelleştirme kapsamında devletten satın alındığı tesiste yıllık 5 milyon metrekarede üretim yaparken, bugün 26 milyon metrekarede yıllık 200 bin adet vitrifiye üretimiyle 70 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.
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Bilecik ve Bozüyük'teki fabrikalarıyla yurt içinde 130'dan fazla yetkili satıcısı ve 3 bin 500'den fazla satış noktasıyla pazarda yerini alan firma, üretiminin yüzde 35'ini ihraç ediyor. Türk ve dünya seramik pazarına yüzlerce ürün sunan ve dünyaca ünlü tasarımlarıyla dikkat çeken firma, tüm üretimini TS EN 14411 standardına uygun olarak sürdürüyor.
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Bien Seramik Fabrika Direktörü Önder Tekeli, armatür, mobilya, klozet kapağı gibi çeşitlere yatırım yapma kararı aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:
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1997 yılında devletten özelleştirme kapsamında alınan ve ilk planda 5 milyon metrekarede faaliyet gösteren tesislerden şu an 26 milyon metrekare bir tesise ulaştık. 300 kişi çalışırken, bugün bin 700 kişi bulunuyor bünyemizde. Hedefimiz üretimi daha da artırmak. Bu kapsamda 40 milyon metrekareye ulaşmak için adımlarımızı attık. Banyo konseptini tamamlama adına, müşterinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için ürün çeşitliliğimizi artıracağız.
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70 ülkeye ihracat yapıyoruz. Hedefimiz seramik ürünlerde Amerika, Kanada ve İngiltere pazarlarında, vitrifiye de Avrupa pazarında daha etkili olmak. Büyümek için Osmaneli, Söke gibi yerlere yatırım düşünüyoruz.
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Özellikle Hindistan'da yoğun ilgi görüyoruz. Müşteri kendi tasarımını yapıyor biz de ona göre üretiyoruz. Ana ürünümüz klozet. Klozet herkesin üretemeyeceği katma değeri çok yüksek bir ürün. Ar-Ge bölümümüze çok önem veriyoruz. Laboratuvarlarımızda çok sayıda ürün tasarımı bilgisayar desteğiyle yapılıyor. Teste tabi tutuluyor, kalıpları çıkarılıyor. Fabrikaya giren ilk ürün sırlama, fırın ve kalite ayrım sürecinden geçtikten sonra paletlere konularak onlarca ülkeye gönderiliyor.
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5- DÜNYANIN DİREKLERİNİ DİKİYORLAR
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Türkiye'nin en uzun bayrak direğini yapan firma, bu alanda dünyanın en büyük 5 üreticisi arasında yer alıyor. Türkiye Elektrik Kurumu ve Türkiye İş Bankası ortaklığıyla 1995 yılında kurulan MİTAŞ, 1989'da özelleştirilerek faaliyetlerine özel sektör şirketi olarak devam etti. 1994'ten beri ihracat yapan firma, yüksek gerilim enerji nakil hattı direkleri, telekomünikasyon direkleri, aydınlatma direkleri, trafo merkezleri ve diğer çelik kontrüksiyon imalatları yapıyor.
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Ankara 50. Yıl Parkı'nda yer alan 110 metrelik boyuyla Türkiye'nin en uzun bayrak direğini üreten firma, Norveç'e yaptığı hem güneş hem rüzgar enerjisi ile çalışan aydınlatma direği, Hollanda'ya yaptığı ülkenin en uzun dekoratif aydınlatma direği ve İzlanda'ya gönderdiği Avrupa'nın en geniş elektrik direğiyle de dikkati çekiyor.
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MİTAŞ Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Başkan Yardımcısı Bora Aslan, dünyanın en büyük 5 direk üreticisinden biri olduklarını söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:
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Yıllık üretimimizin yüzde 90'ını ihraç ediyoruz. Kuzey Amerika, Güney Amerika, Afrika, Avrupa ve Asya'da 136 farklı ülkeye ihracatımızı gerçekleştiriyoruz.
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Bu 136 ülkede aktif halde çalışıyoruz. Afrika bölgesinde çok büyük açılımlarımız var.
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Kuzey Amerika'da Kanada ve ABD'de ciddi projelerde yol alıyoruz. Avrupa ve komşu ülkeler ana pazarlarımız, Güney Amerika gibi pazarlarda 10 yıldır varız. Azerbaycan, Gürcistan, Kırgızistan ve Tacikistan gibi ülkelerde yeni pazarlara girmeye çalışıyoruz.
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Fransız bir müteahhitle beraber dünyanın en uzun yüksek gerilim enerji nakit hattı direklerinden birini Afrika'ya diktik, Nil Nehri'ni geçiyordu.
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Türkiye'deki büyük boğaz atlama direklerinin imalatını da biz yaptık. Kanada'da da çok büyük bir nehir atlama direği yaptık.
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6- MOBİLYADA KADIN ELİYLE GELEN İHRACAT BAŞARISI
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İzmir'de bebek ve çocuklar için mobilya takımları üreten Meltem Bebek ve Genç Mobilya AŞ, yarıya yakını kadınlardan oluşan fabrikalarından 14 ülkeye ürün gönderiyor. Ege Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçı Birliğinde başkan yardımcılığı görevini de yürüten Meltem Bebek ve Genç Mobilya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Gürle, 1975 yılında çırak olarak başladığı meslekte 1985'te kendi atölyesini kurduğunu, 2003'te bebek mobilyası üretimine başladıklarını söyledi.
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Çocuk ve genç odası mobilyasında yüksek teknolojiyle seri üretim için kurdukları tesisin Avrupa'nın en büyük boyama hatlarından birine sahip olduğunu ifade eden Gürle, günlük ortalama 100 takım mobilya üretiminin yapıldığı tesisle ihracat pazarlarında iddialarını artırdıklarını dile getirdi.
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Ağır metal içermeyen, antikanserojen, antibakteriyel ve antialerjik özelliklere sahip ürünler sayesinde özellikle Avrupa'da ebeveynlerin tercihi haline geldiklerine işaret eden Gürle, toplam üretimin halen yüzde 18'ini 14 ülkeye ihraç ettiklerini anlattı. Gürle, sözlerine şöyle devam etti:
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Kadınlar çok disiplinli, titiz ve düzenli çalıştıkları için daha başarılı. Fabrikada CNC tezgahları, boya tezgahları gibi tüm kritik süreçlerin başında kadınlar var, onların titizliğine, disiplinine güveniyoruz. Amacımız daha fazla sayıda kadını istihdam etmek.
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Bizde mobilyanın kilogram birim fiyatı 3,1 dolar. Almanya ve İtalya'da ise 7 avro. Şirket olarak bizim ulaştığımız seviye de 4,5 avro civarında. Mobilyada ihracat son 3 yıldan beri yerinde sayıyor. 2013'te en yükseğe çıktı ama 3 milyar dolar sınırını aşamadık. Teknolojiyi yoğun olarak kullanıyoruz ancak ihracatın artması için tasarıma daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor. Artık fuarlarda görülüp kopyalanan modellerle devam etmiyor.
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Dünya mobilya pazarının yüzde 60'ının Çin'in elinde olduğunu dile getiren Gürle, Türkiye'nin ise 15. sırada yer aldığını söyledi. Gürle, bunun iyi bir seviye olduğunu ancak yıllık 10 milyar avroluk ihracata sahip Polonya'yı yakalama hedefinin konulması gerektiğini söyledi.
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7- SAKARYA'DAN 40 ÜLKEYE BEBEK VE GENÇ MOBİLYASI İHRAÇ EDİYOR
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Sakarya'da beyaz eşya sektöründe faaliyet gösterirken 14 yıl önce televizyon sehpasıyla mobilya üretimine başlayan New Joy, bugün 40 ülkeye bebek ve genç mobilyası ihraç eden bir firma haline geldi. New Joy Genel Müdürü Birol Öner yaptığı açıklamada, 1980'li yıllarda kurulan firmanın 2003 yılına kadar beyaz eşya sektöründe faaliyet gösterdiğini, bu dönemden itibaren de televizyon sehpası üretmeye başladıklarını söyledi.
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Hedeflerinin, üretimlerinin yarısını iç pazarda yarısını da dış pazarda satmak olduğunu dile getiren Öner, "Ciddi bir bebek ve genç mobilyası sektörü var. Biz de bu nedenle sektörü seçtik. Yüzde 50 ihracat, yüzde 50 iç pazar odaklı bir hedefle markamızı oluşturduk. Şu anda ihracat oranımız yüzde 25, inşallah bunu ileriki dönemlerde yüzde 50'ye taşımak istiyoruz" ifadesini kullandı.
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Öner, aralarında Amerika, Avustralya, Güney Kore, Çin, Vietnam, Almanya, Belçika, Hollanda, Yunanistan ve Avusturya'nın da bulunduğu 40 ülkeye ihracat yaptıklarını, 30 ülke ve 100 şehirde 150 satış noktasıyla hizmet verdiklerini belirtti. Türkiye'de bebek ve genç odası sektöründe en geniş ürün gamına sahip firma olduklarını söyleyen Öner, yaklaşık 30 ürün çeşidiyle hizmet verdiklerini bildirdi.
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Mobilya sektörünün dış ticaret fazlası veren sektörlerden biri olduğunu anlatan Öner, şöyle konuştu:
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Emek yoğun bir sektör. İhracatı 2 milyar doların üzerinde olan bir sektör. Girdilerinin neredeyse yüzde 100'ü yerli üretim olan bir sektör. Yani biz ihraç ettiğimiz her yüz liranın neredeyse tamamını yerli emek, yerli ürün, yerli ham madde kullanarak yapan nadide sektörlerden biriyiz. Sektöre biraz yabancı gelecek, bizim çalışanlarımızın yüzde 30'u kadın.
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Burada bebek ve genç mobilyası imal ediyoruz. Bir evin sıcaklığını sağlayan kadındır, evin ana direği eşlerimiz, kızlarımızdır. Onun için biz de üretimimizde o hassasiyeti, o titizliği göstersinler diye yüzde 30 oranında kadın istihdamı sağlıyoruz. Bu oranı bir miktar daha artırmak istiyoruz.
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8- AFYONKARAHİSAR'DAN 43 ÜLKEYE DEKORATİF MERMER İHRACATI
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Afyonkarahisar'da 20 yıl önce mermer fabrikası kuran Hüseyin Şehitoğlu, 43 ülkeye ihracat yapıyor. Şehitoğlu yaptığı açıklamada, 1994 yılında bir inşaat şirketinde çalışırken kendi işini kurmaya karar verdiğini söyledi.
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Yatırımlarla işlerini büyüttüklerini, şu anda yıllık üretim kapasitelerinin yaklaşık 200 bin metrekare olduğunu ifade eden Delta Mermer'in sahibi Şehitoğlu, sözlerine şöyle devam etti:
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Mermer mozaikten tutun da mermer plakaya, traverten fayans, limestone, onyx, granit, eskitme doğal taş ürünlerine, 700'ün üzerinde dekoratif ürün üretiyoruz. Biri İstanbul, diğerleri Afyonkarahisar'da 3 şirket ile yurtiçi ve yurtdışı faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.
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İç piyasada 100'ün üzerinde bayimiz var. Dünyaca ünlü yapı marketlerinde ürünlerimiz satılıyor. Avrupa başta olmak üzere, Kuzey ve Güney Amerika'dan Güney Afrika'ya, Uzak Doğu ve Orta Doğu ülkelerinden Avustralya'ya toplam 43 ülkeye ihracat yapıyoruz.
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Uluslararası fuarlarda bağlantılar kurarak daha fazla ülkeye ulaşmaya çalışıyoruz. Bu arada kendimizi sürekli dinamik tutmaya çalışıyoruz. Her yıl ürün kataloğumuzu yeniliyoruz. Dünya trend olarak nereye doğru gidiyor, hangi renkler ne tür ürünler daha çok talep görüyor, bunları takip etmeye gayret ediyoruz.
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Ülke genelindeki önemli proje uygulamalarında yer alıyoruz. İstanbul'da bilindik temalı projeler var. Çok güzel işler yaptık. Üretimde katma değere önem veriyoruz. Ar-Ge çalışmaları içerisindeyiz.
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Teknolojiden faydalanmaya çalışıyoruz. Tasarıma önem veriyoruz. Tasarım olmadan dünya pazarında rekabet şansımızın olmadığını biliyoruz. Sürekli kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz.
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9- GENÇ YAŞTA YÖNETİMİNİ DEVRALDIĞI ŞİRKETİ ZİRVEYE TAŞIDI
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Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında yer alan Ulusoy Un, 14 yıl önce 23 yaşında göreve başlayan Yönetim Kurulu Başkanı Eren Günhan Ulusoy, şirketin cirosunu 1 milyar liranın üzerine taşıyarak önemli bir başarıya imza attı.
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23 yaşında ihracat sorumlusu olarak göreve başlayan Eren Günhan Ulusoy, 2007 yılında genel müdürlüğe getirildi. 2011 yılında İcra Kurulu Başkanı olan Ulusoy, 2015 yılında da Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini babası Fahrettin Ulusoy'dan devraldı. Ulusoy, 2006 yılında 61 milyon lira olan şirketin cirosunu 1 milyar liranın üzerine taşımayı başardı. Genç iş adamı Ulusoy, babası Fahrettin Ulusoy'un iş hayatına 1969 yılında 14 metrekarelik kiralık bir dükkanda zahirecilikle başladığını söyledi.
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Ulusoy Un'da göreve geldiği dönemden itibaren büyümeye devam ettiğini vurgulayan Ulusoy, şöyle devam etti:
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Bugün şirketimizin ihracatı 5 kıtada 82 ülkeye ulaştı. Türkiye'nin dünya birincisi olduğu un ihracatında biz de yüzde 5'lik paya sahip olduk. Şirket için önemli dönüm noktası 2014 yılında halka arz olmasıdır. Samsun'dan halka arz olan tek firmayız. Cirosu ağırlıkla un üretimi olan tek şirket olarak borsada yer alıyoruz. Böylece şirketin sermaye ve kurumsal yapısı güçlendi. Halka arzdan gelen sermayeyi de yatırıma yönlendirdik.
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İşin içine girdikten sonra gördüm ki gerçekten sektörün potansiyeli yüksek. Türkiye, gıda ve tarım alanında yeni bir açılım yapıyor. Özellikle Karadeniz Bölgesi önemli tedarikçi haline dönüşmüş. Burada fırsatlar olabileceğini gördüm. Sonra severek ve öğrenme merakı ile işin içine daha çok girerek hayallerimi Ulusoy Un üzerinde kurmaya başladım.
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10- HEDEF UZAKDOĞU PAZARINDA BÜYÜMEK
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Türkiye'de yetiştirilen sebze ve meyve ürünlerini dünya pazarına göndermeye odaklanan Uçak Kardeşler, AB ve Rusya pazarlarında elde ettiği başarıyla ihracat şampiyonları arasına girmeyi başardı. İstanbul Bayrampaşa halinde 1974 yılında meyve sebze alım satımına başlayan Vahit, Hayrettin ve Ali Uçak kardeşler bu ürünlerde ihracat fırsatlarını görerek dışa açıldı.
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İzmir, Antalya, Mersin, Manisa ve Isparta'da üretim ve paketleme tesisleri kuran Uçak Kardeşler, hem üreticiden aldığı hem kendi ürettiği ürünleri Ortadoğu'dan Avrupa'ya, Rusya'dan Güney Afrika'ya toplam 25 ülkeye göndermeye başladı.
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Zamanla toplam cirosunun yüzde 60'ını döviz olarak elde etmeyi başaran şirket, Ege'de en fazla meyve sebze ihracatı yapan firmalar arasına girerek TİM'in ihracat şampiyonları listesinde yer aldı. Şirket sahiplerinden Hayrettin Uçak, şu açıklamalarda bulundu:
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"Bütün aile bireyleri olarak işimize odaklandık. Aile olmanın, birlikte olmanın avantajını şirket yönetiminde kullanıyoruz. En büyük pazarımız Rusya. Rusya krizinden sonra alternatif pazar arayışlarına girdik. Bu sayede yeni pazarlara sevkiyata da başladık. Rusya pazarındaki sorunların aşılması sonrası tekrar eski ihracat seviyesine ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bundan sonra hedefimiz Uzak Doğu pazarında büyümek. Uzak Doğu ülkelerinde çok ciddi bir dinamik yapı var. Bu pazara Türk ürünlerini daha fazla göndermek, ülkemize daha fazla döviz kazandırmak istiyoruz.
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Uçak, Türkiye'de yaş meyve sebze ihracatının her yıl arttığını belirterek, Türk ürünlerinin lezzeti ve kalitesiyle dünya pazarlarında tercih sebebi olduğunu söyledi.
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