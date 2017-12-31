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"Bütün aile bireyleri olarak işimize odaklandık. Aile olmanın, birlikte olmanın avantajını şirket yönetiminde kullanıyoruz. En büyük pazarımız Rusya. Rusya krizinden sonra alternatif pazar arayışlarına girdik. Bu sayede yeni pazarlara sevkiyata da başladık. Rusya pazarındaki sorunların aşılması sonrası tekrar eski ihracat seviyesine ulaşacağımızı düşünüyoruz. Bundan sonra hedefimiz Uzak Doğu pazarında büyümek. Uzak Doğu ülkelerinde çok ciddi bir dinamik yapı var. Bu pazara Türk ürünlerini daha fazla göndermek, ülkemize daha fazla döviz kazandırmak istiyoruz.