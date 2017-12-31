İş-Yaşam

Eskiden oto elektrikçiydi, şimdi 70 ülkeye ihracat yapıyor

31.12.2017 - 15:22 | Güncelleme:

Hepsi küçük girişimcilerken, kimsenin aklına gelmeyen şeyleri yapıp ihracat gerçekleştirmeye başladılar. Ya devlet desteği ile ya da kendi sermayeleri ile işlerine kuran ihracatçılar, taleplere yetişmeye de zorlanıyor. İşte karşınızda ihracatın yıldızlarından 10 farklı örnek...

  • 1 Eskiden oto elektrikçiydi, şimdi 70 ülkeye ihracat yapıyor
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    1- MEYVE - SEBZE TOZUYLA DÜNYAYA AÇILDILAR

     

     

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    Isparta'da bir firma, üç yıl önce toz haline getirmeye başladığı 30'a yakın sebze ve meyveyi birçok ülkeye ihraç ediyor. Sebze ve meyvelerin alıp seçme, doğrama ve yıkama işlemlerinden geçtikten sonra fırınlarda kurutup öğütme sistemiyle toz haline getiren firma, üreticiye kolaylığın yanı sıra ekonomik anlamda da katkı sağlıyor.

  • 3 Eskiden oto elektrikçiydi, şimdi 70 ülkeye ihracat yapıyor
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    Isparta ve çevre illerden alınan sebze ve meyveler doğal ve katkısız şekilde toz haline getirilerek, 10'a yakın ülkeye ihracat ediliyor. Pırasa, brokoli, sarımsak, soğan, havuç, domates, ıspanak, gül, portakal, limon, mandalina, çilek, elma gibi aralarında bulunduğu 30'a yakın sebze ve meyveyi toz haline getiren firma, ürün yelpazesini geliştirebilmek için çalışmalarına devam ediyor.

  • 4 Eskiden oto elektrikçiydi, şimdi 70 ülkeye ihracat yapıyor
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    Firma sahibi Mehmet Volkan Poyraz, Ürünlerin tüketiciye birçok faydasının olduğuna dikkati çekerek şu açıklamalarda bulundu:

     

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  • 5 Eskiden oto elektrikçiydi, şimdi 70 ülkeye ihracat yapıyor
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    Ürünlerin nakliyesi ve saklaması çok kolay. Bir kasa domates bir kilograma düştüğünde çok küçük bir alanda saklanabiliyor. Bu ürünlerin besin ögeleri yüzde 90-95 civarında. İçerisindeki protein, lif ve minarelerle vitaminler çok daha yüksek miktarlara çıkıyor. Biz başlangıçta bu ürünleri 20-25 kilogramlık paketler halinde üretiyorduk. 

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