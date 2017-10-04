Perakendeci "ambalaj"da esneklik istiyor

Altunbilek, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan meyve ve sebzeye ambalaj ile soğuk zincir zorunluluğu getiren tebliği AA muhabirine değerlendirdi.
Fire oranını düşürmek için ürünlerin, tarladan marketlere kadar özel ambalajlarda ve soğuk zincirle getirilmesini desteklediklerini belirten Altunbilek, ancak düzenlemeyle meyve ve sebzenin marketlerde de soğutuculu reyonlarda ambalajıyla satılması zorunluluğu getirilmesine gerek olmadığını söyledi.
Altunbilek, bazı ürünlerin, markette ambalajda satılmaya uygun olmadığını savunarak, "Ambalaja girecek ve girmeyecek ürünler var. Yeşillik gibi ürünler ve bazı sebzeler hızlı bozuluyor. Bu ürünler havasız kaldığında çabuk bozulur.
Soğan, patates ve meyve ambalaja girer de bazı ürünler buna uygun değil." dedi.
"MÜŞTERİMİZ PAZARLARA KAYAR"
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'den randevu talep ettiklerini ve taleplerini bakana bizzat iletmek istediklerini bildiren Altunbilek, gelecek hafta görüşme yapmayı beklediklerini söyledi. Altunbilek, bakanlığa marketler olarak kendi önerilerini anlatmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:
"Marketlerde, küçük kartonlarda, bir iki kiloluk kartonda olabilir. Biz de ürünü tüketiciye en taze şekilde ulaştırmak istiyoruz. Fire oranını aşağı çekmeyi biz de isteriz ancak müşterimiz, halkımız, ürünü elini değdirerek almak istiyor. Tüketici talebini gözardı edemeyiz. Marketlerin tamamında ürünler seçilerek alınıyor. Ambalaja koyup ağzını kapatırsak, tüketici ürün çürük mü, yumuşak mı diye tereddüte düşecek. Bu şekilde müşterimiz pazarlara kayar. Tüketiciler bakarak, görerek, seçerek almak istiyor. Ürün, halden bize gelene kadar ambalajla gelsin ancak mağaza içinde ambalaja girmesin."
"FİYATA YÜZDE 5 YANSIR"
Altunbilek, marketlere, soğuk reyon yatırımı yapılması gerektiğine dikkati çekerek, enerji giderleri ve dolap yatırımlarının da bir maliyeti olacağına işaret etti. Soğutucu yatırımının ortalama 500 milyon liralık maliyeti olacağını bildiren Altunbilek, "Bunlar da ürün fiyatına hiç yansımaz diyemiyoruz. Yüzde 5 civarı yansır. Ürün markete girdikten sonra soğuk zincire gerek yok. Biz zaten ürünleri halden günlük alıyoruz." dedi.
Önemli olanın tarladan gelene kadar ürünün korunması olduğunu ifade eden Altunbilek, ürünlerin markette ambalaja girmesi halinde pazarla rekabet edemeyeceklerini kaydetti.
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