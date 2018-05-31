Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yaklaşık 60 mezar kimliği belirsiz kişiler tarafından tahrip edildi. Olayı dedesinin mezarını ziyarete gelen bir kişi fark etti. Yetkililerce olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vicdanları sızlatan olay, Hacıevhat Mahallesi Üçler Mezarlığı'nda meydana geldi. İddiaya göre mezarlığa gelen kişi veya kişiler 60'a yakın mezar taşını tekmeleyerek parçaladı. Merhum dedesinin mezarını ziyarete gelen Hasan Tetik, mezar taşının kırıldığını görünce şok oldu.

"Bu nasıl bir vicdansızlık" diyen Hasan Tetik, "Bunu yapanlar normal bir insan olamaz. Normal bir insanın böyle bir şeye kalkışacağına inanmıyorum. Ama emniyet güçleri gerekeni yapacaktır. Yapanların yanına kar kalmaz er ya da geç bulunacaklardır. Allah akıl fikir versin" ifadelerini kullandı.

Yetkililerce olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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