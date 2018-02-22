Mezara kadar sevgi!

Arjantin’de 12 yıl önce hayatını kaybeden sahibi Miguel Guzman’ın mezarının başından ayrılmayan “Capitan” isimli köpek öldü. Gazete Habertürk'teki habere göre; mezarlık görevlileri ve komşular tarafından beslenen 15 yaşındaki köpeğin hasta olduğu belirtildi. 1924’te Japonya’da Hachiko isimli köpek de sahibini öldükten sonra 9 yıl boyunca her gün gittiği metro istasyonunun önünde beklemişti.

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