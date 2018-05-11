Mezokovesd Zsory - Balmazujvaros maçı rakamları

Macaristan NB I heyecanı devam ediyor. Mezokovesd Zsory, 12 Mayıs 2018 Cumartesi günü Balmazujvaros takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. Mezokovesd Zsory 31 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Balmazujvaros 29 puanda ve 12. sırada. Ev sahibi Mezokovesd Zsory, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Balmazujvaros, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 290 kodlu maçı oynayanlar; Mezokovesd Zsory galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Balmazujvaros galibiyet oranı 0.00.

Mezokovesd Zsory önceki hafta Vasas Budapest mücadelesinde 3-3 berabere kaldı.

Balmazujvaros, Szombathelyi Haladas karşılaşmaında 2-1 kazandı.

Mezokovesd Zsory, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. Mezokovesd Zsory, kendi sahasında 16 gol attı, 24 gol yedi.

Balmazujvaros, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet elde etti. Balmazujvaros, deplasmanda 16 kez ağları sarsarken, 26 kez topu kendi kalesinde gördü.