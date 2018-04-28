Mezokovesd Zsory - Budapest Honved maçı ne zaman?

Macaristan NB I heyecanı devam ediyor. Mezokovesd Zsory, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Budapest Honved takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. 28 puanlı Mezokovesd Zsory 11. sırada bulunuyor, Budapest Honved 37 puana sahip ve 5. sırada. Mezokovesd Zsory son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. Budapest Honved, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 352 kodlu maçı oynayanlar; Mezokovesd Zsory galibiyet oranı 2.50, beraberlik oranı 2.90, Budapest Honved galibiyet oranı 2.20.

Mezokovesd Zsory son haftadaki Vasas Budapest müsabasında 3-3 berabere kaldı.

Budapest Honved ise Ujpest maçında 2-1 yenildi.

Mezokovesd Zsory, evinde 2 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşadı ve 15 gol atıp 22 gol yedi.

Budapest Honved ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Budapest Honved, 19 gol atarken 19 gol yedi.