Mezokovesd Zsory - Budapest Honved maçı ne zaman?

Mezokovesd Zsory ve Budapest Honved, 28 Nisan 2018 Cumartesi günü Macaristan NB I maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 18:00. 28 puanlı Mezokovesd Zsory 11. sırada bulunuyor, Budapest Honved 37 puana sahip ve 5. sırada. Mezokovesd Zsory, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Budapest Honved son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 352 kodlu maçı oynayanlar; Mezokovesd Zsory galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Budapest Honved galibiyet oranı 0.00.

Mezokovesd Zsory önceki hafta Vasas Budapest mücadelesinde 3-3 berabere kaldı.

Budapest Honved, Ujpest karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Mezokovesd Zsory, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 5 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. Mezokovesd Zsory, kendi sahasında 15 gol attı, 22 gol yedi.

Budapest Honved, dış sahada 4 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Budapest Honved 19 kez gol sevinci yaşadı, 19 kez topu ağlarında gördü.