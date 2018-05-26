Mezokovesd Zsory - Ujpest maçı ne zaman?

Macaristan NB I heyecanı devam ediyor. Mezokovesd Zsory, 27 Mayıs 2018 Pazar günü Ujpest takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. Mezokovesd Zsory 37 puana sahip olarak 8. sırada yer alırken Ujpest 43 puanda ve 5. sırada. Ev sahibi Mezokovesd Zsory, son 5 maçında 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Ujpest, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 268. İddaa'da Mezokovesd Zsory kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Ujpest kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Mezokovesd Zsory son hafta oynanan Vasas Budapest maçında 3-3 berabere kaldı.

Ujpest ise Budapest Honved maçında 2-1 kazandı.

Mezokovesd Zsory, evinde 3 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet yaşadı ve 17 gol atıp 24 gol yedi.

Ujpest ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 5 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Ujpest, 18 gol atarken 19 gol yedi.