Mezopotamya, Berkan Baycan'ın eserlerinde tuvale yansıdı

Genç ve başarılı ressam Berkan Baycan’ın Mezopotamya’nın dünya kültür mirası şehirlerini kuş bakışı tuvaline yansıttığı “Kadim Kentler ve Gözlemciler” adlı sergisi sanatseverlerle buluştu.

Başkent Ankara, genç ve başarılı ressam Berkan Baycan’ın sergisine ev sahipliği yapıyor.

HT Ankara'da yer alan habere göre, Baycan’ın dünya kültür mirası olan, Mezopotamya kentlerini tuvaline aktardığı “Kadim Kentler ve Gözlemciler” isimli kişisel sergisi ziyaretçilerin karşısına çıktı.

Ressam Berkan Baycan, eserlerinde Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasının binlerce yıllık öyküsünü yansıtıyor.

Başarılı sanatçı, “Kadim Kentler ve Gözlemciler” isimli sergisinde dünyanın kültür mirası olan Mezopotamya şehirlerini kuş bakışı bir gözlemle hayal ediyor.

ANKA KUŞUNUN KANADINDA YOLCULUK

Anadolu ve Mezopotamya coğrafyasında geçiren, binlerce yıllık kültürün destanları ve hikayeleri ile büyüyen Berkan Baycan’ın eserleriyle ilgili olarak sanat eleştirmenleri şu değerlendirmelerde bulunuyorlar:

“Mezopotamya’nın kadim varlığı Anka kuşunun kanadında yolculuk yapıyor ve antik kentleri gökyüzünden bakarak, özgün bir yorumla, kendine özgü tekniği kullanarak tuvale aktarıyor.”

Yurt içi ve yurt dışında yeni sergilerle eserlerini sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanan Ressam Berkan Baycan’ın “Kadim Kentler ve Gözlemciler” adlı sergisi Next Level Sanat Galerisi’nde 4 Kasım tarihine kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında gezilebilir.