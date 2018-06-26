Sakarya’nın Karasu İlçesi’nde yaşayan Savaş Saygılı (43), 1995 yılında katıldığı bir nişan töreninde maganda kurşununun hedefi olmuştu. 4 ay boyunca bitkisel hayatta kalan ve görme yetisini kaybeden Saygılı, taburcu olduktan bir süre sonra ortaokul ve liseyi birlikte okuduğu Sunay Yorum’u sosyal medya üzerinden buldu. Gazete Habertürk'ten Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre liseden mezun olduktan 16 yıl sonra birbirlerini bulan çiftin arkadaşlıkları zamanla aşka dönüştü. İkili 4 yıllık birlikteliklerinin ardından da evlenme kararı aldı.

İşi gereği Bursa’da yaşayan Yorum, Savaş Saygılı ile buluşmak üzere Ramazan Bayramı’nın ikinci günü Sakarya’ya geldi. Bir süre gezdikten sonra birlikte eğitim gördükleri Karasu Lisesi’ne giden çift, eğitim gördükleri sınıfta arkadaşlarıyla buluştu. Bu sırada Saygılı, Yorum’a evlenme teklif etti. 5 yıl önce EKPSS sınavına girerek memur olan Saygılı, “Sunay ile 6 yıl arkadaş olarak konuştuktan sonra birbirimizden kopamayacağımızı anladık. Ramazan Bayramı’nın 2. gününde lise arkadaşlarımızın da katılımıyla bu teklifi yaptım. Önümüzdeki ay düğün tarihimizi de kesinleştireceğiz” dedi.