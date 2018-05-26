Hayatınızın en önemli günlerinden biri malum. Sınav stresi, proje teslimleri derken kendinizi ihmal etmiş olabilirsiniz ama bu büyük güne hazırlanmak için hemen kolları sıvayın. Son dakikacılara işte bazı ipuçları...

KONSEPT BELİRLEYİN

Önce kızlardan başlayalım. Zira onların telaşı erkeklere göre çok daha fazla. Öncelikle mezuniyetin nerede yapılacağını göz önünde bulundurarak kendinize bir konsept belirleyin. Kafanızda uzun mu yoksa kısa bir elbise mi, iki parçalı bir kombin mi hayal ettiğinize karar verin. Böylelikle seçenekleri daraltmış ve işinizi kolaylaştırmış olacaksınız. Bu süreçte mağaza mağaza gezmektense internetten ön araştırma yapmak zaman tasarrufu sağlayacaktır. Ardından gözünüze kestirdiğiniz mağazalara gidebilirsiniz.

Bu sezonun trendleri arasında diz hizasında, boyundan bağlı elbiseler ön plana çıkıyor. Büstiyer ve şifon etek kombinleri de olmazsa olmazlar arasında. Bilekten bağlamalı topuklu ayakkabılar ve güpürlü elbiseler de sade ve şık olmak isteyenler için ideal.

KARALAR BAĞLAMAYIN!

Renk konusuna gelecek olursak. Pudra rengi şifon elbise ya da daha çok renk isteyenlere çiçekli kumaşlarla tasarlanmış elbiseler kurtarıcı parçalar arasında dikkat çekiyor. “Bu mutlu gününüzde karalar bağlamayın” demeyeceğiz ama cüppelerin rengi koyu tonlarda olduğundan soft renkleri tercih etmek daha iyi olabilir. Her şeyden önemlisi teninize uygun tonları göz önünde bulundurmakta fayda var. Karar sizin!

SMOKİN ŞART!

Gelelim erkeklere... Takım elbise ya da smokinde lacivert, siyah ve füme renkleri tercih edilebilir. Takım elbiseler slim fit, tek veya çift düğmeli olarak tercih edilebilir. Vücudu minyon yapılı olanlar, ince yakalı gömlek giyip ince kravat takabilir. Tercihini smokinden yana kullanacak olanlara önerimizse papyon. Takım elbise yerine tek ceket, pantolon ve gömlek kombinasyonu da yapabilirsiniz. Bu arada kenarı şeritli pantolonlar ve uçuk pembe gömlekler erkek modasında öne çıkan parçalar arasında. Kombininizi bağcıklı bir deri ayakkabıyla tamamlayabilirsiniz.

5 İPUCU...

1. Vitrinde gördüğünüz anda sizin olsun isteyebilirsiniz ama vücut tipinize uygun değilse o kıyafetten yol yakınken vazgeçmelisiniz.

2. Ne kadar şık olursa olsun, kendinizi konforsuz hissettiğiniz parçalardan uzak durun. Mesela elbisenizin eteği devamlı toplanıyor ve onu aşağı çekiştirme ihtiyacı hissediyorsanız ya da hayran kaldığınız topuklu ayakkabılarla bırakın gün boyu ayakta kalmayı, 1 dakika bile ayakta duramıyorsanız bu özel günde kendinize eziyet etmeyin.

3. Ayakkabı, çanta ve takılar mutlaka bütünlük oluşturmalı. Her biri farklı tarzda olmasın, dikkat.

4. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın, kendinize odaklanın.

5. 1 gece önce mutlaka iyi uyuyun ve hazırlık süreci için yeterli vakit ayırın, aceleye getirmeyin. Hava tahminlerini mutlaka göz önünde bulundurun.

MEZUNİYET MAKYAJI NASIL YAPILIR?