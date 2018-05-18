MFK Karvina - Banik Ostrava maçı istatistikleri

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. MFK Karvina, 19 Mayıs 2018 Cumartesi günü Banik Ostrava takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. 26 puanlı MFK Karvina 15. sırada bulunuyor, Banik Ostrava 27 puana sahip ve 14. sırada. Ev sahibi MFK Karvina, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Banik Ostrava, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 205. İddaa'da MFK Karvina kazanır 2.30, berabere biter 3.00, Banik Ostrava kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.35 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.95.

MFK Karvina önceki hafta Ruzomberok mücadelesinde 2-3 kazandı.

Banik Ostrava ise Trinec maçında 5-2 yenildi.

Kendi sahasında 5 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alan MFK Karvina, 19 gol attı ve 19 gol yedi.

Banik Ostrava, dış sahada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 10 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Banik Ostrava 13 kez gol sevinci yaşadı, 25 kez topu ağlarında gördü.