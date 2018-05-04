MFK Karvina - Dukla Praha düellosu

Çek Cumhuriyeti Czech Liga heyecanı devam ediyor. MFK Karvina, 05 Mayıs 2018 Cumartesi günü Dukla Praha takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. MFK Karvina 26 puana sahip olarak 13. sırada yer alırken Dukla Praha 29 puanda ve 10. sırada. MFK Karvina, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Dukla Praha, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 296 kodlu maçı oynayanlar; MFK Karvina galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.20, Dukla Praha galibiyet oranı 3.60. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

MFK Karvina son hafta oynanan Dukla Praha maçında 2-2 berabere kaldı.

Dukla Praha ise MFK Karvina karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

MFK Karvina, evinde 5 galibiyet, 4 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşadı ve 18 gol atıp 16 gol yedi.

Dukla Praha, dış sahada 1 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Dukla Praha 8 kez gol sevinci yaşadı, 32 kez topu ağlarında gördü.