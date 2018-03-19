Most Production UK. tarafından organize edilen konser Doğu Londra'da milenyum yılı nedeniyle inşa edilen 'DOME' içinde yer alan Indigo O2 konser salonunda gerçekleştirildi.

DHA'nın haberine göre, 18 Mart Pazar aksamı gerçeklesen konserde MFÖ; 'Ele Güne Karşı', 'Asabiyim Ben', 'Sarı Laleler', 'Gözyaşlarımızı Bitti mi Sandın' ve 'Mecburiyetten' gibi efsane parçalarını seslendirdi.



MFÖ, iki bölüm halinde verdiği konseri, yeni albümleri 'Kendi Kendine'den parçalar seslendirerek bitirdi.