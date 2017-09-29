MHK, Ali Palabıyık'ı 3 hafta dinlendirecek!

2 penaltının çalındığı, toplamda 5 kırmızı kartın çıktığı ve 2-1 Fenerbahçe'nin kazandığı olaylı derbinin hakemi sonrasında Ali Palabıyık'ın akıbeti belli oluyor. Maç notu 7,9 olan Ali Palabıyık, MHK tarafından 3 hafta dinlendirilecek. DHA'da yer alan habere göre MHK, Palabıyık'ı milli maç arasından sonraki hafta da dinlendirerek ligin 9.haftasından itibaren yeniden görev vermeyi planlıyor.



'SADECE PENALTI POZİSYONUNDA BÜYÜK HATASI VAR, GOL İPTALİ YAN HAKEMİN HATASI'

MHK, Ali Palabıyık'ı 3 hafta dinlendirip 9. haftada yeniden maça atayarak kaybetmek istemiyor. Palabıyık'ın Beşiktaş lehine verilmeyen penaltı pozisyonunda hatalı bulunduğu ortak bir sonuç olurken MHK, ofsayt pozisyonunda hatayı yan hakeme yıktı. Kurul, yetenekli olarak gördüğü Ali Palabıyık'ı dinlendirdikten sonra maçlara atayacak ve ilk yarı sonunda performansı yeniden değerlendirilecek.

Ali Palabıyık

fenerbahçe

beşiktaş