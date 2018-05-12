MHP'de 1815 aday adayının sayısı 1725'e düşürüldü.



MHP'de aday adaylık başvuruları MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın, Fethi Yıldız'la Genel Sekreter İsmet Büyükataman'ın bulunduğu değerlendirme komisyonu tarafından incelendi. İncelemeler sırasında aday adaylarının adli sicillerine bakıldı, sosyal medya hesapları incelendi.



MHP kaynaklarının verdiği bilgiye göre, incelemeler sonucunda aday adaylarının sayısı 1725'e düşürüldü. Adli sicil incelemesi sonucu elenen aday adayları arasında kadına yönelik şiddet uygulayanlar da yer aldı. MHP yöneticileri, eşine el kaldırdığı ancak daha sonra barıştığı anlaşılan aday adaylarına bile vize çıkmadığını belirtti.

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