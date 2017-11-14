MHP ve HDP TBMM Başkanlığı için başvurdu

Grup Başkanvekilleri Akçay ve Usta ile Meclis İdare Amiri Erkan Haberal adaylık başvurularına ilişkin dilekçeyi, TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'na verdi.

Akçay, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, MHP milletvekilleri olarak İstanbul Milletvekili Celal Adan'ın Meclis Başkanlığı adaylık başvurusunu ilettiklerini belirtti.

Sonucun partilerine, TBMM ve tüm Türkiye'ye hayırlı olması temennisinde bulunan Akçay, "Bilindiği üzere Sayın Adan, gerek bugüne kadar ki siyasi müktesebatıyla gerek bilgi ve birikimiyle TBMM Başkanlığını en iyi şekilde yürütecek ve temsil edecektir. Adan ayrıca Yenikapı ruhunu da en iyi şekilde temsil edecektir. Bu noktada tüm milletvekillerinin desteklerini bekliyor, sonucun tekrardan hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz." diye konuştu.

HDP DE SELMA IRMAK'I ADAY GÖSTERDİ

HDP de Selma Irmak'ı Meclis Başkanlığı için aday gösterdi.

HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, "Hakkari milletvekili Selma Irmak'ın bu göreve yakışacağını ve hak ettiğini düşünüyoruz. Adil uygun seçim olmasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.