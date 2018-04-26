MHP'de milletvekili aday adaylığı için kayıtları bu sabah 09.00 itibarı ile başladı. İlk adaylık başvurusu mevcut Genel Başkan Devlet Bahçeli tarafından yapıldı. Bahçeli, "Ülkemiz için güzel" olacak yorumunu yaptı.

Adaylık başvuruları 3 Mayıs 2018 günü saat 17.00'da son bulacak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

Açıklamada, milletvekili aday adaylığı başvurusu için gereken belgeler şöyle sıralandı:

Genel Merkeze hitaben aday adayının el yazılı başvuru dilekçesi. Aday adayı formu. İsteyen aday adayları Genel Merkezde isteyen aday adayları ise http://aday.mhp.org.tr internet adresinden online olarak doldurabilecek. İki adet Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını gösteren nüfus cüzdan fotokopisi. İki adet öğrenim belgesi fotokopisi. İki adet milletvekili adaylığı için Cumhuriyet Başsavcılığından veya e-Devletten (Resmi Kuruma – Milletvekili Adaylığı – MHP Genel Merkezi'ne şeklinde) alınan arşiv kaydını içerir adli sicil kaydı belgesi (sabıka kağıdı) ve adli sicil kaydı bulunanların ilgili mahkemeden alacağı yasaklanmış (memnu) hakların iadesi kararının aslı. Öz geçmiş, (Elektronik ortamda yazılarak aday@mhp.org.tr adresine gönderilecek.) Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge. Dört adet vesikalık fotoğraf. Kamu görevlileri için istifa dilekçesinin alındı belgesi, parti yöneticilerinin ise istifa dilekçelerinin fotokopisi. Milletvekili aday adayının kendi adına yatırdığı 2 bin 500 liralık aidatın banka dekontunun aslı.

Engelli aday adaylarından başvuru ücreti alınmayacak.

Milletvekilleri aday adayları, başvuru ücreti olarak belirlenen 2 bin 500 lirayı ilgili banka hesaplarına yatırabilecek.

MHP GENEL MERKEZİ'NDE DİKKAT ÇEKEN PANKART

Öte yandan MHP Genel Merkezi'ne asılan pankart dikkat çekti. Pankartta, "Cumhur İttifakı, millet aklı" ifadeleri kullanıldı.

MHP'nin 24 Haziran seçim hazırlıklarında kullanacağı sloganlardan birinin bu olacağı belirtiliyor.

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