ÖNCE YASALAR

Kurultay sonrası kurmay kadrosunu belirleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni A takımında, güvenilir ve sadakati çeşitli sınavlardan geçmiş yakın çalışma arkadaşlarını korudu. Böylece, yerel, genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri için kadrosunu oluşturan Bahçeli, yeni seçim ve siyasi sisteme uygun parti düzeni sağlamak için tüzük kurultayına gidecek.

Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra muhaliflerin, Meral Akşener önderliğinde seçimli olağanüstü kongre isteyerek uzun süre mahkemelerde tartışma konusu haline getirdiği MHP tüzüğü, yeni sisteme uygun hale getirilecek. MHP kaynakları, tüzük kurultayı tarihinin henüz netleşmediğini, kısa süre içinde tarihin netleştirileceğini vurguladı.

Tüzük değişikliği sırasında; MHP’nin geleneksel ülkücü hareketin izlediği parti içi disiplin politikasından geri adım atılmayacak ancak Cumhurbaşkanlığı seçimi, Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi, seçim ittifakı ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde ittifak gibi konularda karar mekanizmaları tüzükle düzenlenecek.

MHP kaynakları, tüzük kurultayının zamanlaması konusunda kesin tarih veremiyor. Bunun nedeni olarak da Siyasi Partiler Yasası’nda yeni sisteme göre yapılması gereken uyum değişikliklerinin henüz gerçekleşmemiş olması gösteriliyor. Hükümetin uyum yasaları getirip Meclis’ten MHP’nin desteğiyle geçirmesi bekleniyor. AK Parti kaynakları bu düzenlemenin sonbahara kalabileceğini belirtiyor ancak MHP kaynakları daha yakın bir tarihe de alınabileceğine işaret ediyor.

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