MHP Basın Birimi'nden yapılan açıklamaya göre, 18 Mart'ta gerçekleştirilen 12. Olağan Büyük Kurultay sonrasında ilk MYK ve MDK toplantısı, 24 Mart Cumartesi günü saat 14.00'te parti genel merkezinde yapılacak.

Kurultayda seçilen yeni MYK ve MDK üyeleri, toplantı öncesi Anıtkabir'i ve Alparslan Türkeş’in anıt mezarını ziyaret edecek.

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