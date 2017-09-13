MHP Afyonkarahisar'da toplu istifa

DHA'nın haberine göre; Afyonkarahisar'da MHP'den istifa kararı alan grup kent merkezindeki bir kongre salonunda toplandı. Grup adına konuşan eski İl Başkanı Alper Yağcı, MHP'den ihraç edilen Meral Akşener'in kurma çalışmaları içerisinde olduğu partiye destek vermek için istifa ettiklerini söyledi.
MHP içinde demokratik haklarını kullanarak kongre yapılmasını talep ettiklerini ancak bu taleplerinin keyfi olarak reddedildiğini savunan Yağcı, "Türk milliyetçilerinin parlamenter sistemden yana tavır ortaya koyarak referandum sürecinde vermiş olduğu demokrasi mücadelesi milletimiz tarafından takdirle karşılanmıştır. Bu sebeple yeni bir oluşumu milletimiz istemiş ve yeni partiyi milletimiz kurma arzusu içine girmiştir. Yeni partimizin Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti devletinin kuruluş felsefesine bağlı olacağına inancımız tamdır. Bu sebeplerden dolayı Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapan Türk İslam davasına ömrünü adamış insanlar olarak yüreğimiz buruk ama doğru olduğuna inancımız tam olarak Sayın Meral Akşener liderliğinde kurulacak olan yeni partiye katılmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ediyoruz" dedi. Yağcı, istifa edenlerinin sayısını ise 300 olarak açıkladı.
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Abdülkadir Akcan, MHP'den ayrılış sebeplerini anlattı. Akcan, "Ülkücü hareketin siyasi otağı bildiğimiz, demokratik bir anlayış içerisinde yönetildiğini, yönetilmesi gerektiğini beklediğimiz Milliyetçi Hareket Partisi'nde son dönemlerde bunu göremediğimizden ve önümüzün kesilmesinden dolayı yeni bir arayış içerisine girmek zorunda kaldık. Hepimiz ülkücüyüz, milliyetçiyiz. Hiç kimse bizim ülkücülüğümüz yargılayamaz, ülkücülüğümüzü tartamaz. Bu anlayış içerisinde siyaset hayatımızı sürdürmeye devam edeceğiz" diye konuştu.
Eski MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Telek, istifalar nedeniyle hüzünlü olduklarını, yeni oluşumun içerisinde olmalarından dolayı da sevinçli olduklarını aktardı. Telek, "Yaşımıza göre en az 40- 45 yıldır bir hareketin içerisinde olan, sıkıntı çeken, cezaevlerinde çile çeken ve 5 bin şehidi olan bir siyasi hareketin Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa ediyoruz. Bunun için hüzünlüyüz. Yeni bir hareketin içerisinde olmamızdan dolayı da sevinçliyiz" dedi.
Konuşmaların ardından istifa dilekçeleriyle kameralara poz veren MHP'liler imzaladıkları istifa dilekçelerini merkez ilçe seçim kurullarına gönderdi.
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