MHP 2 aylık seçim maratonuna nasıl hazırlandı; teşkilatını ve tabanını nasıl organize etti? Cumhurbaşkanı adaylarının seçim meydanlarındaki performans ve söylemlerine nasıl bakıyor? Cumhur İttifakı seçimlerden sonra yoluna nasıl devam edecek? 24 Haziran seçimlerinde MHP hangi kesimlerden ve bölgelerden oy alır?



Didem Arslan Yılmaz soruyor, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yanıtlıyor.



Devlet Bahçeli ile Özel Röportaj, 22 Haziran Cuma akşamı saat 20.00’de Habertürk TV-Bloomberg HT ortak yayınıyla Show TV’de!

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER