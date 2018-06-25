SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
MHP
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM > MHP hangi illerde milletvekili çıkardı? 2018 MHP il il milletvekilleri isimleri ve sayısı

MHP hangi illerde milletvekili çıkardı? 2018 MHP il il milletvekilleri listesi

24 Haziran seçimleri tamamlandı. 56 milyonu aşkın seçmen, Cumhurbaşkanı ve 600 milletvekilini belirlemek üzere tek zarfta iki pusulayla oyunu kullandı. Resmi olmayan sonuçlara göre, milletvekilliği seçimlerinde MHP 49 ile Meclis'e girdi. Peki, MHP hangi illerde milletvekili çıkardı? İşte 2018 MHP il il milletvekilleri listesi..

25.06.2018 - 10:22 | Güncelleme:

Türkiye, 24 Haziran'da sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oy kullanma işleminin saat 17.00'de sona ermesinin ardından sonuçlar belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre, milletvekilliği seçimlerinde Ak Parti 292, CHP 147, HDP 66, İYİ Parti 46 ve MHP 49 ile Meclis'e girdi Peki, MHP hangi illerde milletvekili çıkardı?

MHP HANGİ İLLERDE MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

ADANA

Muharrem Varlı , Ayşe Sibel Ersoy

AFYONKARAHİSAR

MHP: Mehmet Taytak

ANKARA 1. BÖLGE

Filiz Kerestecioğlu Demir

ANKARA 2. BÖLGE

Sadir Durmaz, Nevin Taşlıçay

ANKARA 3. BÖLGE

Yaşar Yıldırım, Erkan Haberal

ANTALYA

Abdurrahman Başkan

BURS 1. BÖLGE

İsmet Büyükataman

BURSA 2. BÖLGE

Hidayet Vahapoğlu

ELAZIĞ

Oğuzhan Demir

ERZURUM

Kamil Aydın

ESKİŞEHİR

Metin Nurullah Sazak

GAZİANTEP

Ali Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay

HATAY

Lütfi Kaşıkçı , İbrahim Gül

İSTANBUL 1. BÖLGE

Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter

İSTANBUL 2. BÖLGE

Celal Adan, Cemal Çetin

İSTANBUL 3. BÖLGE

Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu, Arzu Erdem

İZMİR 1. BÖLGE

Hasan Kalyoncu

İZMİR 2. BÖLGE

Abdulkadir Bektaş

KAHRAMANMARAŞ

Sefer Aycan

KAYSERİ

İsmail Özdemir, Mustafa Baki Ersoy

KIRIKKALE

Halil Öztürk

KOCAELİ

Saffet Sancaklı

KONYA

Mustafa Kalaycı

KÜTAHYA

Ahmet Erbaş

MALATYA

Mehmet Celal Fendoğlu

MANİSA

Erkan Akçay

MERSİN

Olcay Kılavuz

OSMANİYE

Devlet Bahçeli

SAKARYA

Muhammed Levent Bülbül

SAMSUN

Erhan Usta

SİVAS

Ahmet Özyürek

ŞANLIURFA

İbrahim Özyavuz

TOKAT

Yücel Bulut

YOZGAT

İbrahim Ethem Sadef

IĞDIR

Yaşar Karadağ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X