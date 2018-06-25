Türkiye, 24 Haziran'da sandık başına gitti. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için oy kullanma işleminin saat 17.00'de sona ermesinin ardından sonuçlar belli oldu. Resmi olmayan sonuçlara göre, milletvekilliği seçimlerinde Ak Parti 292, CHP 147, HDP 66, İYİ Parti 46 ve MHP 49 ile Meclis'e girdi Peki, MHP hangi illerde milletvekili çıkardı?

MHP HANGİ İLLERDE MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

ADANA

Muharrem Varlı , Ayşe Sibel Ersoy

AFYONKARAHİSAR

MHP: Mehmet Taytak

ANKARA 1. BÖLGE

Filiz Kerestecioğlu Demir

ANKARA 2. BÖLGE

Sadir Durmaz, Nevin Taşlıçay

ANKARA 3. BÖLGE

Yaşar Yıldırım, Erkan Haberal

ANTALYA

Abdurrahman Başkan

BURS 1. BÖLGE

İsmet Büyükataman

BURSA 2. BÖLGE

Hidayet Vahapoğlu

ELAZIĞ

Oğuzhan Demir

ERZURUM

Kamil Aydın

ESKİŞEHİR

Metin Nurullah Sazak

GAZİANTEP

Ali Muhittin Taşdoğan, Sermet Atay

HATAY

Lütfi Kaşıkçı , İbrahim Gül

İSTANBUL 1. BÖLGE

Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter

İSTANBUL 2. BÖLGE

Celal Adan, Cemal Çetin

İSTANBUL 3. BÖLGE

Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu, Arzu Erdem

İZMİR 1. BÖLGE

Hasan Kalyoncu

İZMİR 2. BÖLGE

Abdulkadir Bektaş

KAHRAMANMARAŞ

Sefer Aycan

KAYSERİ

İsmail Özdemir, Mustafa Baki Ersoy

KIRIKKALE

Halil Öztürk

KOCAELİ

Saffet Sancaklı

KONYA

Mustafa Kalaycı

KÜTAHYA

Ahmet Erbaş

MALATYA

Mehmet Celal Fendoğlu

MANİSA

Erkan Akçay

MERSİN

Olcay Kılavuz

OSMANİYE

Devlet Bahçeli

SAKARYA

Muhammed Levent Bülbül

SAMSUN

Erhan Usta

SİVAS

Ahmet Özyürek

ŞANLIURFA

İbrahim Özyavuz

TOKAT

Yücel Bulut

YOZGAT

İbrahim Ethem Sadef

IĞDIR

Yaşar Karadağ