MHP ile İngiliz Büyükelçi arasındaki tartışma büyüdü: Shut Up!

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Twitter hesabından, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore'a yönelik olarak paylaşımlarda bulundu.

Yalçın, Moore'un, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Irak'ın kuzeyindeki referanduma ilişkin açıklamalarına verdiği yanıtta, "İngiltere’nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore Genel Başkanımız Sn. Devlet Bahçeli’nin ülkesiyle ilgili sözlerine küstahça cevaplar verdi" dedi.

"Büyükelçi Moore, Sayın Genel Başkanımızdan üç defa randevu isteyip de alamadığı için mi MHP’yle söz düellosuna girmeye cüret etmektedir?" diyen Semih Yalçın, "Türk milletinin dirayet ve kararlılığını temsil eden MHP Liderine laf yetiştirmek, bir Büyükelçinin haddi değildir" ifadelerini kullandı.

Yalçın son paylaşımında, İngiliz Büyükelçi Richard Moore'a yönelik olarak, "Sayın Moore’a kendi anladığı dilden “Shut up!” diyoruz" dedi.

BÜYÜKELÇİ'NİN PAYLAŞIMI

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin "ABD ve İngiltere öncelikle kendi işine bakmalı,haksız,hukuksuz ve hadsiz politik tasavvur ve tavırlarından acilen ve derhal geri dönmelidir" ifadelerini kullandığı paylaşımın ardından İngiliz Büyükelçi, "Sayın Başkanım. İngiltere (ve ABD) Türkiye gibi referanduma karşı çıktı. Türkiye gibi İrak'ın toprak bütünlüğüne inanıyoruz" paylaşımında bulunmuştu.

Yalçın'ın paylaşımları şu şekilde;

Büyükelçiden, nedamet getirip yeni açıklamalarla hatasını düzeltmesini bekledik ama görülüyor ki kendisinde hiçbir pişmanlık emaresi yok.

Dünya sömürgecilik tarihinde Birleşik Krallığın başat ülke olduğu gerçeğini kimse inkar edemez.

Bugün Kuzey Irak’ta Barzani’nin kalkıştığı bağımsızlık fitnesinin temelleri, vaktiyle İngilizler tarafından atılmadı mı?

Sayın Moore, Ortadoğu’daki sömürgelerinizden çekildiğiniz doğru ancak elinizi bölgeden çektiniz mi?

Perde arkasından bölgede eski alışkanlıklarınızı devam ettirdiğiniz, ABD’yi aynı yönde gayrete getirdiğiniz gerçeğini inkâr mı edeceksiniz.

ABD çağdaş sömürge politikalarıyla İngiltere’nin bölgedeki izini sürüyor. Ancak ABD kötü bir oyuncu. Ortadoğu’daki kan, gözyaşı ve yıkımın sebebi, geçmişin sömürgecilik alışkanlıklarını terk etmeme hastalığıdır.

Artık büyükelçilerin Orta Doğu’daki paylaşım senaryolarının aktörü olduğu Birinci Dünya Savaşı yılları gerilerde kalmalıdır.

Sömürge siyaseti dönemi kapanmalı ve “üzerinde güneş batmayan” İngiliz imparatorluğu anlayışı da tarihe karışmalıdır.

İngiliz büyükelçisi, Türkiye’nin Osmanlı Devleti’nin devamı olduğunu biliyor ama eski çamların bardak olduğunu unutuyor. Bölgesinde güven veren, emperyalizme karşı dimdik duran, güçlü bir Türkiye var artık.

Ayrıca bölge ülkeleri, sorunlarını kendi toprak bütünlükleri içinde kendileri çözer. Emperyalizmin çözüm ürettiği nerde görülmüştür.

Sayın büyükelçinin Türk siyasetine müdahale edebilme cesaretini anlamakta zorluk çekiyoruz.

Büyükelçi Moore, Sayın Genel Başkanımızdan üç defa randevu isteyip de alamadığı için mi MHP’yle söz düellosuna girmeye cüret etmektedir?

Bağımsızlığına düşkün Türk milletinin dirayet ve kararlılığını temsil eden MHP Liderine laf yetiştirmek, bir Büyükelçinin haddi değildir.

semih yalçın

Richard Moore

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