MHP, 12. Büyük Kurultayı’nı bugün topluyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tüm delegelerin imzasıyla tek başkan adayı olarak gireceği kurultay, daha öncekilerden farklı olarak Türkiye’nin siyasi tarihini değiştirecek yeni modelin de çıkış noktası olacak. Kurultay, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ve siyasi ittifaklara olanak tanıyan değişiklere imza atan genel başkana onay mecrası olacak. Kurultayda, AK Parti ile kurulan ittifakın gerekçeleri açıklanacak, bu ittifakın gelecek vizyonu ortaya konulacak.



CHP-HDP DAVET EDİLMEDİ

HDP ve CHP ve İYİ Parti’nin davet edilmediği kurultay, bugün Ankara Spor Salonu’nda toplanacak. 1 Kasım seçimlerinden sonra parti içi muhaliflerin Meral Akşener önderliğinde seçimli olağanüstü kongre talepleriyle gündeme gelen, karşılıklı davalarla süren ve sonunda da İYİ Parti ayrışmasıyla noktalanan sürecin ardından MHP, muhalifsiz bir seçime gidecek.

SURDA GEDİK KRİTERİ

Kurultayın tek adayı Bahçeli, merkez yönetim kuruluna (MYK) girmek için yapılan yüzlerce başvuru arasından yeni çalışma arkadaşlarını da belirleyecek. MHP Lideri; surda gedik açtırmayan, mücadelede kendisinin ve hareketin yanında yer alan, bağlılığından şüphe etmediği isimleri yanında tutacak. Yerel ve genel seçimler ve cumhur ittifakı ile yeni sistemin yerleştirilmesi süreci dikkate alınarak görevlendirme yapılacak.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, kurultaya ilişkin “MHP, kurultaylarını hep temalı yaptı. Bu kongredeki temamız da, ‘milli duruş, şuhedaya vefa, millete beka’ şeklinde tanzim edildi. ‘Var olduk Türkiye’ dedik” açıklamasını yaptı. 1 Kasım seçimleri sonrasında FETÖ destekli bir grubun partiyi ele geçirmek istediğini belirten Yalçın, “Sonra yok etme adına çok ciddi bir çalışma içine girdiler. Ancak hareketin tarihi temelleri, dayandığı düstur, özgül ağırlığı olan bir parti olduğu göz önüne alınırsa bugün itibarıyla bunların tamamen ortadan kalktığı söylenebilir. 18 Mart’ta çok ciddi bundan sonraki döneme ışık tutacak bir kurultay yapacağız. Bu kurultayda 2019, 2023, 2053, 2071 vizyonları tekrar hatırlatılacak” dedi.

‘DAVET ETMEDİK ÇÜNKÜ...’

Yalçın, kongreye CHP, HDP ve İYİ Parti’yi davet etmediklerini ifade ederek, “Her üçü de üçüz bir şekilde aynı paralelde hareket eden siyasi partiler. Milli duruştan ne anladıklarını biz biliyoruz” diye konuştu.

AK PARTİ'DEN HEYETLİ TEMSİL

MHP Kurultayı’nda AK Parti’yi 3 kişilik heyet temsil edecek. Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop ile TBMM Grup Başkanvekili Naci Bostancı, MHP Kurultayı’nı partileri adına takip edecek. MHP’nin önceki kurultaylarına AK Parti’den genellikle bir temsilci katılıyordu. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından iktidara destek veren MHP, 16 Nisan 2017’de yapılan halkoylamasında AK Parti ile birlikte “Evet” cephesini oluşturmuştu. AK Parti ile MHP, 2019’da tam anlamıyla yürürlüğe girecek olan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine ilişkin anayasal ve yasal mevzuatı birlikte şekillendiriyor. En son seçim ittifakı konusundaki düzenlemeyi TBMM’ye getiren iki parti, 2019’da yapılacak genel seçimlerlere “cumhur ittifakı” adı altında, birlikte girecek.

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