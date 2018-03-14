MHP'nin 18 Mart Pazar günü yapılacak 9'uncu kurultayına AK Parti, Hayati Yazıcı başkanlığında bir heyet ile katılacak.

İl ve ilçe kongrelerini bitiren MHP, 18 Mart'ta yapacağı 12. Olağan Büyük Kurultay hazırlıklarını tamamladı. Sloganı "Milli duruş, şuhedaya vefa, millete beka" olan kurultayın müziği ise sözlerini, Bahçeli'nin halen partide görevli emektar fotoğrafçısı Ayhan Günaydın'ın yazdığı "2023 Marşı" oldu.

BAHÇELİ TEK ADAY

Bahçeli'nin Genel Başkanlık seçiminde tek aday olduğu ve güven tazeleyeceği kurultayda, MHP'yi 2019 seçimlerine taşıyacak yönetim kadroları da şekillenecek. Kurultayda, bin 207 delegenin oy kullanması bekleniyor.

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