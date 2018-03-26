Mersin'in Akdeniz ilçesinde MHP'li ilçe başkanı Erdoğan Alkaya, kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti.

Habertürk Haber Merkezi'nden Hakan Bulut'un aktardığına göre, MHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz "Milliyetçi Hareket Partisi Akdeniz İlçe Başkanımız, Mersin Ülkü Ocakları eski başkanlarından değerli yol arkadaşım Erdoğan Alkaya'nın kalp krizi geçirerek vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile almış bulunmaktayız. Merhum yol arkadaşım Erdoğan Alkaya'ya Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine ve camiamıza sabır ile baş sağlığı diliyorum" dedi.

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