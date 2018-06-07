MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

Adan “İçişleri Bakanlığının Alaattin Çakıcı değerlendirmesi yanlış” dedi. “Seçimleri kazanamasak bile Cumhur İttifakı devam eder” yorumunda bulundu.

Celal Adan , “MHP’nin baraj problemi yok. AK Parti ile ittifak kurmamızın nedeni oy kaygısı değil. MHP bu seçimde tarihindeki en yüksek oyu alacak” dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan , “AK Partiye eskiden söylediklerimizin hiçbir eleştiriyi inkar etmiyoruz. MHP’nin muhalefeti yapıcı bir muhalefettir. Bu ittifak devam etmelidir. Cumhur İttifakını bozan yanlış yapar, Türkiye’ye zarar verir” şeklinde konuştu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Celal Adan “İYİ Parti MHP’nin oylarını azaltır mı?” sorusuna “Seçmen MHP’den ayrılmayacak” yanıtını verdi.

Celal Adan “Birinci turda bu iş biter” dedi.

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