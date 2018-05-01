Bahçeli'den MHP teşkilatlarına gönderilen 8 sayfadan oluşan genelgede, "Birinci olarak, Cumhurbaşkanı seçiminde adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dır. İkinci stratejimiz ise Milliyetçi Hareket Partisi’nin 27. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisinde sayısal ve siyasal ağırlık olarak çok güçlü bir şekilde temsil edilmesini mutlak anlamda tesis ve temin etmektir" denildi.

Habertürk muhabiri Mahmut Gürer'in aktardığı bilgilere göre genelgede seçime hazırlık süreciyle ilgili bilgiler yer alıyor. Bahçeli, propaganda döneminde söz birliğinin olmasına dikkat çekti.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER