MHP lideri Bahçeli: Ortak miting düzenlemeyeceğiz

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Kızılcahamam'da medyanın karşısına çıkarak 24 Haziran erken seçimi ile ilgili soruları yanıtladı. Bahçeli, İYİ Parti'nin seçimlerine katılıp katılmamasına ilişkin "Seçime girsin. Ne olacak seçime girince? Başka partilerden almaz, alırsa bizden alır, biz de rıza gösteriyoruz" dedi.

MHP lideri Cumhurbaşkanlığı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan'ın kazanması için çaba göstereceklerini söyleyerek,"MHP'nin siyasi kimliğini koruyan bir kadro ile TBMM'de yer almaya gayret göstereceğiz." dedi.

Bahçeli'nin soru-cevap bölümünde öne çıkan açıklamaları :

Adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır.

Ortak miting düzenlemeyeceğiz.

MHP'nin siyasi kimliğini koruyacağız.

60 gün sağlıklı bir seçim yapılabilmesi için yeterlidir.

CHP'nin adaylarına saygı duyuyoruz.

'CHP'nin adaylarına saygı duyuyoruz.'

Ankara Kızılcahamam'daki bir otelde partisinin milletvekilleri, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyeleri ve il başkanlarıyla yaptığı istişare ve değerlendirme toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Bahçeli, CHP'nin adayına saygı duyduklarını da söyledi:

"CHP, Türk siyasi hayatında köklü bir siyasi partidir. Değişik dönemlerde siyasi hayata renk katmışlardır ama iktidar olma şansını tek başına yakalayamamıştır. Şimdi cumhurbaşkanı aday sayısını artırarak cumhurbaşkanlığı kazanmak suretiyle siyasi hayatını devam ettirmek istemektedir. Onların adaylarına saygı duyuyoruz. Başka adaylar da çıkabilir. Yine basından aldığımız bilgilere göre çıkabilir."

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