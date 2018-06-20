MHP Lideri Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimine 5 gün kala ilk mitingini Samsun’da yaptı. Gazete Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre Bahçeli, “Çırpınırdı Karadeniz, bakıp Türk’ün bayrağına” adı verilen mitingde şöyle konuştu:

SAMSUN RUHU: Türk milleti fedakârlıktan kaçmadı. 19 Mayıs 1919, bunun açık delili. İlhamımız Samsun ruhudur.

DEVAM ETMELİ: Münbiç’teki duruşumuz, Afrin’deki cesaretimiz, El Bab’daki tavrımız, Kandil’deki azametimiz için Türkiye yol kazasına uğramamalı, 24 Haziran’dan sonra daha güçlü şekilde yoluna devam etmelidir.

ZİLLET İTTİFAKI: Kalkıyorlar 19 Mayıs ile hesaplaşmak, 29 Ekim’den intikam almak için sıraya girip ittifak kürüyorlar. Türk düşmanlarıyla el ele verip aynı hizaya giriyorlar. CHP, İP, HDP, PKK, FETÖ toplanmışlar hep aynı kirli söylemi tekrarlıyorlar. Biz “Cumhur İttifakı” diyoruz, yıkım koalisyonu cumhuriyetin altını dinamitlemekle uğraşıyor. Zillet ittifakı bağımlılığa ve tutsaklığa hizmet ediyor. Zemheride yoğurt isteyen cebinde inek taşır. Bu nedenle çatıları zillet olanlar hayal âleminde yaşıyorlar.

İKİNCİ TUR: Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırsa, PKK kimi destekleyeceğini açıkladı. İçimizde devşirilen bazı isimler PKK dümenine nasıl tutulduklarını gösterdi. Çam ağacından ağıl, el çocuğundan oğul, bunlardan da asla adam olmaz. Zillet ittifakından Türkiye cumhurbaşkanı çıkmaz. Allah’ın izniyle 24 Haziran’da Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı ilk turda seçilecek, o isim de Sayın Recep Tayyip Erdoğan olacaktır. MHP de TBMM’de güçlü bir şekilde yerini alacaktır.