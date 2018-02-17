Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç, Federasyon Asbaşkanı Hasan Karta ve Federasyon Yönetim Kurulu Üyesi Selçuk Uçan'ı makamında kabul eden MHP Lideri Devlet Bahçeli, boks eldiveni giydi.

MHP Genel Merkezi'nde gerçekleşen kabulde Federasyon Başkanı Eyüp Gözgeç ve beraberindekiler MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye nezaket ziyareti gerçekleştirdi. İHA'nın haberine göre; sporun yanı sıra güncel konuların da gündeme geldiği görüşmede Başkan Gözgeç, beraberinde getirdiği boks eldivenlerini Devlet Bahçeli'ye takdim etti.

MHP Lideri Bahçeli boks eldivenlerini giydikten sonra ise toplu fotoğraf çekimi yapıldı.





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