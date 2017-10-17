Bahçeli, Deniz Baykal'ın geçirdiği rahatsızlığa ilişkin geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bahçeli, mesajında, şunları kaydetti:

"Geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırılan ve tedavisi devam eden eski Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Sayın Deniz Baykal'a, ailesine ve CHP mensuplarına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa zamanda sağlığına kavuşmasını Cenabı Allah'tan niyaz ediyorum."