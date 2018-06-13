Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve seçim ittifakları ile erken seçimin kapısını açan MHP lideri Devlet Bahçeli, 24 Haziran seçimlerine yönelik “Cumhur İttifakı, Millet Aklı” sloganıyla kampanyasını başlatan ve 5 ilde salon toplantılarında 31 ilin teşkilat temsilcileriyle buluşan Bahçeli, Ramazan Bayramı’nın ilk gününde Ankara’da genel merkezde partililerle bayramlaşacak. Bayramın ikinci günü de İstanbul’da kapalı salon toplantısında bayramlaşma törenine katılacak.

Gazete Habertürk'ün haberine göre Bahçeli 18-20 ve 22 Haziran tarihlerinde televizyon programlarına katılarak soruları yanıtlayacak. 19 Haziran’da Samsun mitingi düzenleyecek olan Bahçeli, 21 Haziran’da Adana’da, 23 Haziran’da da “Büyük Türkiye” temasıyla Ankara’da miting yapacak.

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