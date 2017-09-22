MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, devlet hassasiyeti göstererek, önceden kararlaştırılmasına rağmen, bugünkü Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısına denk gelen merkez yürütme kurulu (MYK) toplantısını 6 Ekim’e erteledi.

Gazete Habertürk'ten Bülent Aydemir'in haberine göre MHP, başlayan il kongreleri süreci, Meral Akşener önderliğinde kurulacak yeni parti hazırlıkları ve partide yaşanan istifalarla birlikte Kuzey Irak bağımsızlık referandumu gibi iç ve dış önemli politik gelişmelerin görüşüleceği MYK toplantısını bugün yapmayı kararlaştırmıştı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti öncesinde, sıcak gelişmeler üzerine 27’sinde yapılacak MGK toplantısını bugüne almayı kararlaştırdıklarını açıkladı. MGK’da alınacak tavsiye kararları da hemen ardından yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında görüşülerek karara bağlanacak. Biraz da gelişmelere bağlı olarak bu toplantılardan önemli kararlar çıkması bekleniyor.

Çok önceden kararlaştırılmasına rağmen MHP Lideri Bahçeli, bugün yapılması planlanan MYK toplantısını 6 Ekim’e erteledi. Bahçeli’nin, devlet-millet ve beka meselesi olarak gördüğü Kuzey Irak bağımsızlık referandumuyla ilgili tarihi kararlar alınması sürecinde MYK toplantısının yapılmasından yanlış anlamlar çıkarılabileceğini düşünerek böyle bir karar aldığı belirtiliyor. Bahçeli’nin, devletin güvenlik politikalarının konuşulup belirlendiği MGK’yı ve hükümeti, etkilemek-kontrol etmek amacıyla böyle bir tavır aldığı gibi yanlış yorumlara yol açmak istemediği söylenebilir. Bir başka hassasiyet noktası da önemli kararların alınması ve uygulanması sürecinde aceleci davranmayıp fotoğrafı daha net şekilde gördükten sonra daha akılcı ve sağduyulu tavır geliştirmek.

KUZEY IRAK TAVRI

Peki MHP, 25 Eylül referandumunun iptal edilmesine yönelik atılacak adımlara nasıl bakıyor? Şunu söyleyebiliriz: MHP bu referandumun bir komplo olduğunu, arkasında daha büyük planlar ve amaçlar olduğunu, bölgede önü alınamaz bir çatışmaya, bölünmeye ve parçalanmaya yol açacağını, bölgedeki demografik yapının değiştirileceğini, Türkiye’den toprak koparmaya kadar varabileceğini düşünüyor. Barzani ve arkasındaki güçlerin/ittifakların caydırılması için askeri seçenekler de dahil her türlü argümanın kullanılması gerektiğini savunuyor. Irak’ta kırmızı çizgiler de belli:

- Barzani’nin, yaptığı ittifaklardan vazgeçip referandum sürecinden önceki pozisyonuna geri dönmesi. Türkiye’ye kafa tutan çıkışlarını, hasmane tutumunu bırakıp dostane tavır sergilemesi.

- Irak’ın toprak bütünlüğünün her koşulda korunması.

- Irak’taki bütün kesimlerin varlıkları oranında temsil edilmesi, hiçbir kesimin yok sayılmaması.

- Irak’ın zenginlikleri ve kaynaklarının, Irak halkı tarafından eşit olarak paylaşılması ve kullanılması.