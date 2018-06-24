MHP'liler, Cumhur İttifakı'nın seçim başarısını davul zurna eşliğinde kutluyor.

AA'nın haberine göre, oy verme işleminin tamamlanmasının ardından genel merkeze gelen partililer, sonuçların açıklanmasıyla birlikte kutlamalara başladı.

"Hareketin lideri Devlet Bahçeli" sloganı atan partililer, davul zurna eşliğinde kutlama yaptı.

MHP Genel Merkezi önünden araçlarıyla geçen bazı vatandaşlar da korna çalarak partililere destek verirken, kalabalığın ilerleyen saatlerde daha da artması bekleniyor.

Bu arada, partililerin bir kısmı da genel merkezin girişinde kurulan dev ekrandan seçim sonuçlarını takip ediyor.

Bahçeli'nin de oy sayma işleminin tamamlanmasının ardından açıklama yapması bekleniyor.