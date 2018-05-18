MHP milletvekili adaylarını açıkladı: Diğer listeler ne zaman belli olacak?

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Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) açıkladığı takvime göre, 24 Haziran'daki milletvekili seçimine katılacak olan siyasi partilerin geçici aday listelerini 21 Mayıs Pazartesi günü sunmaları gerekiyor. Milletvekili adaylarını tespit eden ilk parti ise Millyetçi Hareket Partisi (MHP) oldu.

Seçim takvimi uyarınca, aynı zamanda bağımsız aday olmak isteyen kişilerin de YSK'ya başvurma süresi Pazartesi günü doluyor.

Salı günü de hem yurt içi hem de yurt dışı seçmen kütüklerinin kesinleştirilmesi ve oy kullanma yerlerinin açıklanması öngörülüyor.

Milletvekilleri geçici aday listesinin de Resmi Gazete'nin 26 Mayıs Cumartesi günkü sayısında yayınlanması planlanıyor. Ertesi güne kadar da geçici aday listesine yapılacak itirazlar alınacak.

YSK, milletvekili kesin aday listelerini yayımlanmak üzere basın kuruluşlarına 30 Mayıs Çarşamba günü gönderecek.

MHP'nin aday listesi belli oldu

Parti liderlerinin aday listesini oluşturmak için son günlerde çalışmalarına hız verdiği bildiriliyor.

Aday listesini hazırlayan ilk parti Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) oldu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Osmaniye'de birinci sırada yer aldı.

MHP'nin mevcut 35 vekilinden 22'si yeniden aday olurken, 2014 yılında cumhurbaşkanı adayı olan Ekmeleddin İhsanoğlu ve eski Grup Başkanvekili İzmir Milletvekili Oktay Vural ise aday listesinde yer almadı.

Listeye yeni giren isimler arasında da güvenlik uzmanı Abdullah Ağar, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Olcay Kılavuz ve Ege Üniversitesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Kalyoncu bulunuyor.

BBC Türkçe Seçim Özel Dosyası

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