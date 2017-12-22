MHP’li Seyfettin Yılmaz, Meclis’te devam eden bütçe görüşmelerinde, görevden ayrılan AK Partili belediye başkanlarıyla ilgili olarak, hükümeti sert eleştirdi. MHP Grubu adına konuşan Yılmaz, “Türkiye’nin ateş sarmalına çevrildiği bu süre içerisinde devletimizin yanında yer almaya kararlı bir şekilde devam edeceğiz ama Türkiye bir beka sorunu yaşarken, Türkiye’yi idare edenler, başta yerel yönetimler olmak üzere, kamunun malını, belediyenin mallarını eğer iç ediyorlarsa, fakir fukaranın, garip gurebanın haklarını yiyorlarsa bunlar da en az bu memlekete kastedenler kadar ihanet içerisindedirler” dedi.

Gazete Habertürk'ten Murat Gürgen'in haberine göre Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in 4 yıl içerisinde yaklaşık 4 bin 200 imar değişikliği yaptığını dile getiren Yılmaz, şunları söyledi:

TAK-ŞAK İSTİFAYLA OLMAZ: Bu imar değişikliklerinin birçoğu ranta dayalı. Kimi yerde 40 kata kadar çıkan yerler var ve bunları yapanların birçoğu hakkında FETÖ’den soruşturma yürütülüyor. Bu imar düzenlemelerini kimler veriyor? Belediye Başkanı Melih Gökçek. Gökçek’in hiçbir suçu yok mu, hiçbir işleme tabi tutulmayacak mı? ‘Tak’ diye emredip ‘şak’ diye gereğini yaparak bu işlerden sıyrılma olmaz. Garip gurebanın hakkını yiyenin boğazına elinizi daldıracaksınız ve hesap soracaksınız; başka yolu yok.

GİTTİ GÖKÇEK, GELDİ TUNA: Aldınız Melih Gökçek’i, getirdiniz Mustafa Tuna’yı. Şimdi size bir belge göstereceğim. Çankaya İlçesi Dikmen Tepe’de. Kim bu yerin sahibi? Mahmut Tuna. Tuna İnşaat’ın sahibi, Mustafa Tuna’nın ağabeyi. 15 bin 750 metrekare alan, 23 bin 625 metrekareye çıkıyor. Ankara tarihinde olmayan şey oluyor. Kamu ortaklığı payı alınmıyor, yani gizli emsal 2.5-3’e çıkıyor. Kamunun malını bu kadar kolay aldığınız bir ortamda kuzuyu kurda emanet ederseniz, bu gariban, fakir fukara milletin hakkını kim koruyacak?

2 KM METRO 1.2 MİLYAR DOLAR: İstanbul’da Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy Metrosu ihaleyle 715 milyon dolara mal oluyor. Bağcılar-Başakşehir Metrosu’nun 2 kilometresi ihale ediliyor. Bakanlar Kurulu’nun bile yetkisinin yüzde 40 olduğu yerde, İstanbul’da yüzde 700’lük keşif artışı yapılıyor. İhaleyle yapılan 16 kilometre yer 715 milyona mal olurken, ihalesiz yapılan yer 1 milyar 182 milyon dolara mal oluyor. Aradaki fark 440 milyon dolar. Kimin boğazından geçti, kimler rant sağladı?

KAVURMACININ DÖNERCİNİN PAYI VAR MI?: Orman Genel Müdürlüğü’nden alınan toprak alanları İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne veriliyor, 4 katrilyon liralık bir rant var. Bunun başına getirilen daire başkanı, FETÖ’den soruşturmaya tabi tutuluyor. Bu 4 katrilyonluk payda kavurmacının, dönercinin payı var mıdır, yok mudur? Bunların hesabı sorulmadan “Kenara çekilin” demekle bu işler olmaz.

‘ADLİYE AÇIK, HEMEN BAŞVUR’

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bu sözlere şöyle yanıt verdi: “Kürsüde öyle yüksek tonda konuşarak, hesap sorarak olmaz. Saat 16.00, savcılıklar daha kapanmadı. Belgelerle savcılığa suç duyurusunda bulunsun ki yargısal süreç başlasın. AK Parti olarak çok büyük bir mutluluk duyarız.”