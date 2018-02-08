Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) gün içerisinde sıkça aranıyor. Hastane randevu alma sistemi olan MHRS üzerinden randevu almak isteyen vatandaşlar MHRS randevu alma nasıl yapılır, sorusuna yanıt arıyor. ALO 182 hattına bağlanamayan vatandaşlar internet üzerinden randevularını gerçekleştirmek istiyor. Sağlık Bakanlığı'nın hastane randevu alma sistemi olan MHRS giriş nasıl yapılır? ALO 182 hattı nedir? İşte MHRS giriş ile hastane randevu alma işlemleri...

MHRS GİRİŞ İLE HASTANE RANDEVU NASIL ALINIR?

Sağlık Bakanlığı'nın Merkezi Hekim Randevu Sistemi olan MHRS web uygulamasına (hastanerandevu.gov.tr/) T.C. Kimlik numarası ve şifreniz ile sisteme giriş yapın. Eğer MHRS sistemine üye değilseniz, giriş işlemleriniz gerçekleşmez. Sisteme giriş yaptıktan sonra gelen ekranda hangi hastane, hangi hekime randevu almak istiyorsanız sizden istenen bilgiler kısmında belirtin. Randevu alabileceğiniz gün ve saat size sunulacaktır, bu bilgileri de tamamladıktan sonra 'Randevuyu Kaydet' butonuna tıklayın.

BİLGİ GÜVENLİĞİ İÇİN PİN KODU UYGULAMASI DEVREDE

Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), bilgi güvenliğini güçlendiren yeni bir uygulama olan PIN kodunu hayata geçirdiğini duyurdu. Kullanıcıların tercihine bağlı olaran verilen PIN kodu uygulamasını şu şekilde yapabilirsiniz;

MHRS web uygulaması üzerinden (hastanerandevu.gov.tr) "e-Devlet ile Giriş" butonuyla sisteme erişerek Hesap Bilgileri kısmından "İleri Seviye Güvenlik" sekmesine tıklayarak PIN işlemlerinizi yapabilirsiniz.

PIN kodunu onayladıktan sonra aşağıdaki iki durumda bu PIN kodunu kullanabilirsiniz:

* SMS ile Geçici Parola oluşturulması: Parolanızı unutmanız halinde Geçici Parola yöntemi ile PIN kodunuzu girerek şifrenize erişebilirsiniz.

* ALO 182 arandığında randevu bilgilerinin operatör tarafından görülebilmesi için PIN kodunun kullanılması: ALO 182 aradığınızda randevu bilgilerinizin operatör tarafından görüntülenebilmesi için PIN kodunuzu iletmeniz gerekmektedir. Aksi takdirde operatörümüz dahi randevu bilgilerinize erişemeyecektir.

RANDEVU GÖRÜNTÜLEME NASIL YAPILIR?

https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresinden randevu al bölümüne girdiğinizde kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilirsiniz.

Akıllı cihazınızdan MHRS Mobile giriş yaptıktan sonra açılan ekranda randevu geçmişini seçerek aldığınız randevuları görebilirsiniz.

ALO 182 çağrı merkezimizi arayarak da bilgi güvenliği kapsamında sorulan sorulara doğru cevap vermeniz halinde ileriye dönük randevularınız hakkında bilgi alabilirsiniz.

RANDEVU NASIL İPTAL EDİLİR?

https://www.hastanerandevu.gov.tr ya da https://www.mhrs.gov.tr adresinden randevu al bölümüne girdiğinizde, kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan ekranın üst bölümünde yer alan "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilir, iptal etmek istediğiniz randevunun sağ tarafındaki "İptal Et" butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

Akıllı cihazınızdan MHRS Mobile giriş yaptıktan sonra açılan ekranda "Randevu Geçmişi" kısmından randevularınızı görebilir, iptal etmek istediğiniz randevunun alt kısmındaki "İptal Et" butonuna basarak randevunuzu iptal edebilirsiniz.

ALO 182 çağrı merkezimizi arayarak da bilgi güvenliği kapsamında sorulan sorulara doğru cevap vermeniz halinde randevu iptal işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

MERKEZİ HEKİM RANDEVU SİSTEMİ (MHRS) NEDİR?

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye''de daha etkin ve verimli bir şekilde sağlık hizmetlerine ulaşılması amacı ile Sağlıkta Dönüşüm Projesi''ni yürürlüğe koymuş ve bu program kapsamındaki çalışmaları büyük ölçüde gerçekleştirmiştir. Bu programın en önemli çalışmalarından biri de Merkezi Hekim Randevu Sistemi''dir.

MHRS; vatandaşların Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile ağız ve diş sağlığı merkezleri ve aile hekimlerine Alo182 arayarak canlı operatörlerden, web üzerinden ya da MHRS mobil uygulamasından kendilerine istedikleri hastane ve hekimden randevu alabilecekleri bir sistemdir.

Türkiye''de uygulanmakta olan (MHRS), AB''nin kabul ettiği 20 temel kamu hizmetlerinden biridir.

MHRS; kamu hastanelerinde ve bağlı sağlık kurumlarında dağınık halde uygulanan randevu sistemlerini merkezileştirmiştir. Aynı zamanda kamu hastanelerinin randevu sistemlerini bir merkezden yöneten dünyadaki ilk ve tek sistem olma iddiasını taşımaktadır.

MHRS; Alo 182 Çağrı merkezi üzerinden, internetten, mobil uygulamalardan hastanelerimizden ve aile hekimlerimizden vatandaşlara %99,6 erişilebilirlik seviyesinde hizmet verebilmektedir.

MHRS; randevu sisteminden toplanan verileri ile yeni sağlık politikalarının gelişmesine katkıda bulunmaktadır.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER