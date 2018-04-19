2016’da ölen ABD’li şarkıcı George Michael’ın erkek arkadaşı Fadi Fawaz, yıldızın kişisel eşyalarını Twitter üzerinden satışa çıkardı.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; Fawaz ilanda, “Michael’ın eşyaları satılık. İlgileniyorsanız bana haber verin. Böylece ben de ailesi ve avukatı arasındaki problemler çözülene kadar hayatta kalabileyim” diye yazınca bazı hayranları tepki gösterdi.

Fawaz, şöyle devam etti: “Yardımsız kaldım, etrafta insan kalmamış. Ayrıca bazı hikâyeleri de ücreti mukabilinde basınla paylaşabilirim. Michael ve ailesine saygı duymakla işim bitti.”

Fawaz, hayatını geçirmek için bir iş bulmayacağını da söyledi.