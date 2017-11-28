Michael Jackson’un oğlu Prince Jackson iyileşti

HT Magazin’de yer alan habere göre, yaklaşık bir ay önce yağmurlu hava yüzünden kayarak motosiklet kazası geçiren ve hastaneye kaldırılan Jackson, dinç ve kendine gelmiş görünüyordu.

Pop müziğin kralının oğlu, tişörtü, eşofman altı ve şalla oluşturduğu salaş kombiniyle dikkat çekti.

prince jackson

Michael Jackson