Michelin yıldızlı sokak aşçısı oldu!

Tayland’ın başkenti Bangkok’ta 72 yaşındaki kadın aşçı Supinya Junsuta’nın küçük Jay Fai restoranı Michelin yıldızı ile ödüllendirildi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre yengeç köftesi omleti ile ünlü restoranda fiyatlar 20-100 TL arasında değişiyor. Aşçı Junsuta mütevazı restoranının Bangkok’taki 14 Michelin yıldızlı restoranın arasına girmesinden büyük şaşkınlık duyduğunu söyledi. Aşçılığındaki başarı sırrının tüm yemeklerini odun kömüründe pişirmek ve yerel gıdalardan faydalanmak olduğunu söyleyen Junsuta, “Bu yıldız aslında benim üzerimde biraz baskı yarattı” dedi. Michelin daha önce de sokak yemekleri yapan küçük restoranlara yıldız vermişti. Bunların ilkini 2016’da Singapurlu Chan Hong Meng kazanmıştı. Meng’in 2 dolara sattığı soya soslu tavuk noodle Michelin almasına yetmişti.