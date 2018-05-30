Microsoft, Google’ın çatı şirketi Alphabet’in piyasa değerini geçti. Şirket salı günü değerini 753 milyar dolara çıkartırken, Google ise 739 milyar dolarda kaldı.

DÜNYANIN İLK 1 TRİLYON DOLARLIK ŞİRKETİ OLACAK!

İki şirketin yer değiştirmesiyle, Microsoft dünyanın en değerli üçüncü, Alphabet ise dördüncü şirketi konumuna geçti. Litenin zirvesinde ise sırasıyla Apple ile Amazon bulunuyor.

BU İŞİ YAPAN TRİLYONER OLACAK!

Google ve Microsoft geride kalan yıllarda sık sık birbirlerinin yerlerini almayı başardılar. Google’ın yeniden yapılandığı ve Alphabet çatısı altında toplandığı 2015 yılından bu yana, Microsoft ezeli rakibinin arkasında seyrediyordu.

ŞİRKET TARİHİNDEKİ EN YÜKSEK SEVİYEYİ GÖRDÜ!

Microsoft ve Google, aralarında yapay zeka, konuşma tanımlama ve bulut bilişimin de bulunduğu birçok ileri teknoloji alanında birbirleriyle doğrudan rekabet halindeler.