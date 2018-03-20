Artırılmış gerçeklikte çıtayı önce Apple, sonra Samsung aştı. Artık belirli telefonlarda fotoğrafınızdan ya da kameradaki görüntünüzden emoji'nizi oluşturabilmek mümkün. Microsoft ise yeni gelişmeyle bunu bir adım öteye taşıyor.

Microsoft tarafından geliştirilen HoloLens teknolojisini kullanarak yeni bir uygulama tasarlayan 3D Hologroup isimli şirket, bu uygulamasında son derece gerçekçi görünen 3 boyutlu kadın ve erkek figürleri tasarlıyor.

3D Holo Girlfriend ismi verilen uygulama henüz test aşamasında ancak ön inceleme programına dahil olan katılımcılar şu an için üç farklı modeli deneyimleyebiliyor. Şu an için yetişkin içerikler üretme amacı taşımayan bu uygulamanın ilerleyen zamanlarda bu amaca hizmet etmesine ise kesin gözüyle bakılıyor.

Uygulamaya ilişkin bir açıklama yapan şirket yetkilileri ise şu ifadeleri kullandı: "Uygulamanın amacı kız arkadaşlık deneyimini ön plana çıkararak her kullanıcının kendisine has karakterler oluşturabilmesini sağlamaktır. Biz de bunun için teknoloji ve insani duyguları bir araya getirmeyi amaçlıyoruz."