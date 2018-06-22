Google’ın bu konuda rakipsiz kalmasını istemeyen teknoloji devi Microsoft için görsel arama özelliğini tanıttı. Yeni özellik sayesinde kullanıcılar telefonunun kamerası vasıtasıyla bir objenin fotoğrafını çekerek internette arama yapabilecekler. Aramayı önceden çekilmiş veya galeride bulunan bir görüntüyü kullanarak da yapabilirsiniz.

Yeni görsel arama özelliği sadece herhangi bir nesnenin ya da canlıyı tanımlamak için kullanılmayacak. Örneğin, gezi esnasında bir manzaranın veya binanın fotoğrafını çekerek daha fazla bilgi edinebileceksiniz. Alışveriş amacıyla ise bir ürünün aramasını yaparak uygun ücretlerde fiyatlara ve satış yerlerine ulaşılabilecek.

ABD’de erişime açılan ‘Visual Search’ özelliğinden yararlanabilmek için Android ve iOS platformlarında Bing uygulamasını kullanmanız gerekiyor. Android’te bulunan Microsoft Launcher ve yine Android üzerinde Edge uygulaması sayesinde de bu özellikten faydalanabilirsiniz.