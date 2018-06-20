Microsoft çalışanları: Çocukların ailelerinden ayrılmasına suç ortağı olmak istemiyoruz

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ABD'de 100'den fazla Microsoft çalışanı, yönetime açık mektup yayımlayarak Başkan Donald Trump'ın kaçak göçmenlere 'sıfır hoşgörü' politikası nedeniyle Amerikan Göçmen ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ile işbirliğine son verilmesini istedi.

Bu çalışanlar, ülkeye kaçak olarak giren göçmenlerin çocuklarının ailelerinden alınarak başka yerlerde tutulması uygulamasını eleştirerek "Suç ortağı olmak istemiyoruz" dediler.

Microsoft'un şirket içi iletişim sistemindeki mesaj panosunda yer alan mektup New York Times'ta yayımlandı.

Şirket, daha önce, Microsoft programlarının çocukların ailelerinden ayrıldığı uygulamayla ilgili projelerde kullanılmadığını duyurmuştu.

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Ancak şirketin ICE ile 19.4 milyon dolarlık bir sözleşmesi olduğu ortaya çıktı.

Şirket Ocak'ta bulut platformu Azure'un güvenlik ve mevzuat uyum uygulamalarında verilere ulaşılmasını kolaylaştırdığını açıklamıştı.

Microsoft çalışanları şirketin CEO'su Satya Nadella'ya "ICE ve ICE'ye hizmet sağlayan diğer müşterilerimizle işbirliğine son verin" çağrısını yaptı.

Silikon Vadisi patronlarından hükümete çağrı

Göçmen çocuklarının gözetim merkezlerinde hapishane hücresi benzeri metal kafeslerde tutulduğunu gösteren fotoğrafların yayımlanmasından sonra Silikon Vadisi'nde birçok yönetici bu uyguamayı eleştirdi.

Google CEO'su Sundar Pichai Twitter mesajında ailelerinden ayrılan çocuklarla ilgili haber ve fotoğrafların 'yürek parçalayıcı' olduğunu yazarken, Apple'ın CEO'su Tim Cook, "Hükümetimizi ülkemizin değerlerini yansıtan daha iyi, daha insanî yöntemler bulma konusunda birlikte çalışmaya davet ediyorum" dedi.

Facebook'un sahibi Mark Zuckerberg de "Çocukların seslerini duymak ve fotoğraflarını görmek içimizi burkuyor. Her toplumda çocuklar en korumasız insanlardır" diyerek hükümete derhal bu uygulama son vermesi çağrısında bulundu.

AirBnB, Twilio ve Box'un yöneticileri de uygulamayı kınayan açıklamalar yaptı.

Bir günde 6 milyon dolar toplandı

Facebook'ta, ailelerinden ayrılan çocuklar için dün başlatılan bir kampanyada bir günde altı milyon dolardan fazla para toplandı.

Google, bir süre önce çalışanların tepkisi üzerine ABD Savunma Bakanlığı'yla sözleşmesini iptal etmişti.

Şirket bu sözleşme kapsamında insansız hava araçlarının saldırılarında hedeflere daha iyi isabet kaydedilmesini sağlayan yazılıma destek veriyordu.

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