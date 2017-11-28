Microsoft, Delve uygulamasını sonlandırdı

Satya Nadella’nın Microsoft CEO’su olarak tanıttığı ilk uygulamalardan olan Delve, şirketin yeni vizyonunun en büyük göstergelerinden biri olarak lanse edilmişti.

Uygulama bugün Windows 10 uygulama mağazasından kaldırıldı ve şirket uygulamaya artık destek vermeyeceğini açıkladı.

Microsoft mühendislerinin yıllarca sürdürdüğü çalışmalar sonucu ortaya çıkan Delve, e-postaları, toplantıları, kişileri, sosyal ağları, Office 365’teki kurumsal belgeleri tarıyor ve makine öğrenimiyle kullanıcının gözden kaçırmaması gereken gelişmeleri saptıyordu.

Şirket, Delve’in arkasındaki teknolojinin hâlâ kendileri için çok önemli olduğunu ve bunun Windows 10 görev çubuğu deneyimini iyileştirmek için kullanılacağını duyurdu. Öte yandan, Delve’in web, iPhone ve Android sürümlerinin kullanılmaya devam edilebileceği açıklandı.

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