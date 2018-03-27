Son yıllarda Internet Explorer ile tarayıcı piyasasındaki pazar payını iyiden iyiye kaybeden Microsoft, bu durumu tersine çevirebilmek için Edge isimli yeni bir tarayıcı duyurmuştu. Microsoft'un bugüne kadar Edge konusunda çok da başarılı olduğu söylenemez. Ancak şirket, henüz tüm kozlarını oynamadı.

Microsoft'tan bugün yapılan açıklamaya göre, artık Apple iPad kullanıcılarının yanı sıra Android tablet kullanıcıları da cihazlarında Microsoft Edge'yi kullanabilecekler. Ancak Microsoft'un işi hiç de kolay değil.

Hem Android'de hem de iOS'da çok önemli rakipleri bulunan Microsoft Edge'nin, tablet piyasasında nasıl bir seyir izleyeceğini zaman gösterecek.