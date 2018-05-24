Microsoft, resmi blog sitesinden yayımladığı açıklamayla, yarın Avrupa Birliği genelinde yürürlüğe girecek olan GDPR’ın tüketicilere sağladığı gizlilik haklarını dünyadaki tüm müşterileri için uygulamaya koyacağını duyurdu.

GDPR sonrasında kullanıcılar Microsoft’un haklarında topladığı tüm verileri bilme, gerekli verileri düzeltme, silme ya da başka bir servis sağlayıcısına götürme hakkı kazanacak.

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Birçok dijital şirket bu yeni hakları yalnızca kanunun bağlayıcılığı bulunan Avrupa’da uygularken, tüm dünyadan Microsoft müşterilerinin gizliliği bu hakların gereğince muamele görecek.

Microsoft Başkan Yardımcısı Julie Brill, GDPR’ın AB vatandaşları için önemli haklar getirdiğini ancak getirdiği prensipler bakımından tüm dünyaya uygulanabileceğini söyledi.

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